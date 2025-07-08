Yetim ve engelli muhtaç aylığına 986 lira "zam"
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen "yetim ve engelli muhtaç aylıkları" da artırıldı. Zam tutarı 986 lira ile sınırlı kaldı.
Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen "yetim ve engelli muhtaç aylığı", 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.
VGM'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu aylıkların yeni tutarları belirlendi.
En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu bulunanlar ile anne ve babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 yurttaşın yararlandığı "yetim ve engelli muhtaç aylığı", 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.