Yetki alındı, grev başladı

Sarp TÜRKMEN

İstanbul Tuzla’daki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tarkett Turkey Zemin Kaplamaları fabrikasında TÜRK-İŞ’e bağlı Petrol-İş (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) Gebze Şubesi’nin TİS sürecinin tıkanması sonrası başlattığı grev 3. gününde devam etti. İşçilere zamsız çalışmanın dayatıldığı işyerinde patronun sendika yetkililerine “Zam yapacak durumum yok” dediği ifade edildi.

2022 yılında Petrol-İş Gebze Şubesi’nin örgütlendiği işyerinde işverenin sendika yetkisine itirazı sonucu mahkemeye gidildi. Yaklaşık bir buçuk sene süren mahkeme süreci sonrası 2024 yılında mahkeme sendikanın yetkili olduğuna karar verdi. Patron ile yapılan TİS görüşmelerinde bir sonuca varılamayınca greve gidildi. Süreci Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek ile konuştuk.

Kırmızıçiçek sürece dair şunları söyledi:

“Sendikayı işyerinden çıkarmak ve örgütlülüğü kırmak amacıyla patron fabrikada ikna odaları kurdu. Sendikadan vazgeçmelerine yönelik işveren tarafından işçilere baskı ve rüşvet tekliflerinde bulunuldu. Ülkenin ekonomik koşulları ortadayken bizler bu kölelik koşullarında çalışmayı kabul etmiyoruz. Direnişe devam ediyoruz. İşverenin emek düşmanı politikalarını ulusal ve uluslararası alanda teşhir etmeye devam edeceğiz.”

KARŞIMIZDA DUVAR OLDULAR

BirGün’e konuşan İşyeri Baştemsilcisi Selman Sakarya ise greve dair şunları söyledi:

“Bu şirket Fransız sermayeli bir zemin kaplama firması. Global bir firma olan Tarkett’in dünya çapında 36 fabrikası ve 10000’in üzerinde çalışanı mevcut. Nisan ayından beri görüşüyoruz fakat firmanın Türk yetkilileri adeta karşımızda duvar oldular. “Hiçbir şey veremem, zaten işlerimiz kötü” diyen yetkililer asgari ücrete yapılan zam oranında bir artış yapabileceklerini ifade ettiler. Bu teklifi kabul edemeyeceğimizi ve makul şartlarda uzlaşmak istediğimizi belirttik fakat bu mümkün olmadı. Patron bazı işçileri ikna etmek için yemeğe çıkarmak gibi yöntemleri de kullandı. Grevimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

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AS PLASTİK’TE GREV BAŞLADI

Öte yandan İstanbul Hadımköy’de bulunan As Plastik'te çalışan işçiler örgütlü oldukları Petrol-İş ile ilk TİS’ini imzalayabilmek için greve çıktı. Petrol-İş’te örgütlenmeye başlayan As Plastik işçileri iki yıl boyunca işten atmalarla ve yetki itiraz davalarıyla karşı karşıya kaldı. Yetki davasının işçiler lehine sonuçlanmasının ardından, Nisan 2024’te başlayan TİS görüşmelerinde patron masaya düşük ücret teklifleriyle geldi. TİS görüşmeleri kapsamında 4 toplantıya katılan patron tarafı 5. toplantıya “Fabrikada sendikayı istemiyoruz” diyerek katılmadı. İşten atılan işçilerin işlerine iade edilmesi talebiyle fabrika önüne kurdukları direniş çadırında hazırlanan işçiler dün greve çıktı.