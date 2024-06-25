Yetki belgesi gelince işten atıldılar

Emek Servisi

Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ABP firması, Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na (Birleşik Metal İş) üye olan 18 işçiyi işten attı. Birleşik Metal İş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ABP işçileri toplu sözleşmeli ve sendikalı bir çalışma düzenine kavuşana kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Paylaşımda "ABP işçileri toplu sözleşmeli ve sendikalı bir çalışma düzenine kavuşana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.