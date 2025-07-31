Yetki devri yeniden yargıda

Ebru ÇELİK

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için tüm yetkilerin AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na devredilmesine tepkiler sürerken Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi de "yürütmeyi durdurma" talebiyle dava açtı.

CHP’li Belediye Meclis üyeleri ve mahalle halkı, bu yetki devrinin hukuka aykırı olduğunu savunarak 6 Haziran’da verilen yetki devrine istinaden yargı süreci başlattı. Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi ise dün İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde dava süreci başlatarak hukuki sürece katkı sağladı.

MAHALLELİ AKP’Lİ BAŞKANA GÜVENMİYOR

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi'nin gönüllü avukatı Korkmaz Aslan, Şahintepe halkının dava açmasındaki en büyük nedenin AKP’li Belediye Başkanı'na güvenmemelerinden kaynaklı olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Kartoğlu'na çok kapsamlı bir yetki devri yapıldığına dikkat çeken Aslan, “6306 Sayılı Kanun'un uygulandığı yerlerde Bakanlık yetkisini belediyeye devreder. Belediye de süreci hızlandırmak için bazı konularda yetkisini belediye başkanına devreder. Fakat burada belediye başkanı satış, tahsis, takas, izale-i şuyu, dava açma ehliyeti gibi birçok konuda yetkilendirilmiş durumda. Yani encümene ve Meclis'e açıkçası bu konularla ilgili gerek kalmamış gibi görünüyor, bu birincisi” dedi.

Aslan, "İkincisi ise ilçenin tamamıyla ilgili, sadece bir mahalleyle ilgili değil ya da 6306'nın uygulandığı bölgelerle ilgili değil. Riskli alan ilan edilen, rezerv alan ilan edilen, riskli yapı kararı alınan, yani 6306'nın uygulandığı alanlar, bölgeler ve yapılarda değil, olası riskli alan, olası rezerv alan kararlarının alınacağı yerleri de kapsayacak şekilde olmayan bir işlemden kaynaklanan, olmayan bir yetki de Yasin Kartoğlu'na devredilmiş durumda” ifadelerini kullandı:

Aslan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Daha önce açmış olduğumuz bu belediyenin şirketine devredilen yetkilerle ilgili davalar vardı ve onların tamamını iptal ettirmiştik zaten. Belediye başkanı yetkileri kendi üstüne aldı, bir de buradan zorlayacak. Her yerde yapılıyor, ben de yaparım dedi ama dediğim gibi daha kapsamlı ve yetkisi olmayan mahallelerde de, belediyenin yetkisi, Bakanlığın yetkisi olmayan mahallelerde de 6306'dan kaynaklı kendisini hukuka aykırı bir şekilde yetkilendirmiş.”

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir’de bulunan Şahintepe Mahallesi’nde yurttaşlar kentsel dönüşüme karşı direniş başlatmıştı. Yurttaşlar 6 Haziran’da Belediye Meclisi’nden çıkan kararla AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na hukuka aykırı şekilde geniş yetkiler tanınmıştı.

CHP’li Başakşehir Belediye Meclis üyeleri ise AKP’li Kurtoğlu’na verilen geniş yetkilere itiraz ederek dava açmıştı. CHP’li Meclis üyeleri Belediye Başkanı’na verilen geniş yetkilerin hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.