Yetki itirazı oyununu örgütlü emekçi bozdu

Melisa AY

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Betek/Filli Boya fabrikasında Petrol-İş Sendikası, yetki itirazına rağmen işvereni masaya oturttu. Fabrikada örgütlenme çalışmalarını geçtiğimiz yıl ağustos ayında tamamlayarak yetki belgesini alan Petrol-İş, işverenin yetki itirazı oyununu yerle bir etti.

Petrol-İş'in fabrikada yetki çoğunluğuna ulaşmasının ardından işveren, yetkisiz mahkemede itiraz davası açtı. Bunun üzerine sendikanın Gebze Şubesi, işverene anayasal haklara saygı duyma çağrısı yaparak eylemlerine başladı. 2024’ün son günlerine dek süren eylemler, işvereni toplu iş sözleşmesi (TİS) için masaya oturmaya mecbur bıraktı. Yetkisiz mahkemede açılan yetki itirazı davası da geri çekilecek.

DİRENİŞ MASAYI GETİRDİ

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, taleplerinden geri adım atmayarak elde ettikleri kazanımı BirGün'e anlattı. Kırmızıçiçek, "İşveren yetkisiz mahkemeye gidince konuşarak 'Bu itirazı geri çekin, sendika hakkına saygı duyun' dedik. 12 Eylül'den kalma kırıntı yasaların arkasına sığınılmasın, bir an önce masaya oturalım diye diyalog kurmaya çabaladık. Değerlendireceklerini söylemelerine rağmen uzun süre hiçbir iletişim girişimimize yanıt verilmedi. Bunun üzerine demokratik eylemlerimize başladık" diye konuştu.

Fabrikada mesai giriş ve çıkışlarında alkışlı eylemlerle başlayan protestolar, yemekte gürültü eylemine, ardından fabrika önü eylemlerine dönüştü. Adım adım büyüyen eylemlerin ardından işveren avukatı, bu kez sendikaya "Masaya oturalım, ancak 2025 Ağustos'ta. Küçülmeye gitmek istiyoruz, ekonomik krizden etkilendik" dedi. Şube Başkanı Kırmızıçiçek, süreci şöyle anlattı: "Biz beklemeyi kabul edemeyiz, bir an evvel masa kurulmalı, dedik. İşçi çıkışı yanlış olur, itiraz davasını çekin masaya oturalım diye uyardık. Küçülme için bir teşvik paketi hazırlanmalı, işçi çıkışları da bu teşvik paketi ile gönüllülük esasıyla olmalı. Kendi isteği olmayan işçilerin çıkartılmaması gerektiğini de söyledik. Biz de bu süreçte TİS taslağı hazırlayacağımızı ifade ettik. Bir gün işçiler yılsonu izne çıkarıldı, 1 gün sonra da 88 işçinin işine son verildiğini öğrendik. Asla kabul edemeyeceğimiz bu çıkarmalarla birlikte eylemlerimizi daha da büyüterek yemekhaneyi işgal ettik. Müzakere masası kuruldu, işten çıkarmalar askıya alındı."

TİS HAZIRLIĞI BAŞLADI

Eylemler, işverenin itirazı çekme sözü ve gönüllü olmayan işten çıkarmaların durdurulması ile sona erdi. İşveren, 31 Aralık'a kadar işten çıkarma yapmayacağını ve gönüllü çıkan işçilerin, ilk işe alımda öncelikle istihdam edilecekler olacağını taahhüt etti. TİS çalışmalarına başlayan Petrol-İş, taslağı yetkili sendika olarak işverenle müzakere etmeye hazırlanıyor.