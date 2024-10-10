Yetki itirazı sendika hakkını gasbediyor

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), toplu iş sözleşmesi (TİS) yetki belgesine yapılan itirazları incelediği raporunun sonuçlarını açıkladı. 115 yetki tespit davası incelendiği rapora göre dava süreçleri ortalama 785 gün sürüyor. Dava süreçlerine etki eden en önemli faktörlerden biri de, işverenlerin davayı yetkisiz mahkemelerde açması oldu. Raporda, “Davanın yetkisiz mahkemede açılması yargılama süresini ortalama 1 yıl 7 ay uzatmaktadır” denildi. Raporda ayrıca, dava süreçlerinde pek çok sendikanın üye kaybettiği tespit edilerek “Davası sonuçlanan toplam 115 işyeri veya işletmeden 85’inde üye kaybı, 30 işyeri veya işletmede ise üye artışı yaşanmıştır” denildi.

Sendikasızlaştırmanın sonucunda TİS imzalama oranları da dikkat çekti. Dava süreçleri, sendika lehine sonuçlansa dahi pek çok işyerinde TİS imzalanamadı. Raporda, “115 olumlu yetki tespitine itiraz davasının sonuçlanmasının ardından toplu iş sözleşmesi imzalanan işyeri sayısı 44’tür. Davası sonuçlanan 71 işyerinde ise TİS imzalanamamıştır” denildi. Raporda, yetki itirazı davalarının sendikasızlaştırmanın bir yöntemi olduğunu dikkat çekilerek “Raporun sonuçları kanunun, uygulamada sendikal hakların kullanımını zorlaştıran bir dizi soruna neden olduğuna işaret etmektedir” denildi.

DİSK de dün yetki itirazı davalarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları kaydetti: “Ülkemizde sendikal haklar ağır kısıtlamalarla yüz yüzedir ve kâğıt üzerinde kalmaktadır. Demokratik bir sendikal düzenin gerçekleştirilebilmesi için acilen yasal ve yönetsel düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan olumlu yetki tespitlerine itirazın toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmamasını sağlayacak yasal değişiklik derhâl yapılmalıdır. Yetki tespiti için işyerlerinde referandum uygulanmalıdır.”