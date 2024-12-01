Yetki itirazına karşı her yer eylem alanı

Bilge Su YILDIRIM

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Betek Boya’da işçiler, işverenin yetki itirazını protesto etmeye devam ediyor. Bine yakın işçinin çalıştığı Betek Boya’da işçilerin talebi, patronun yetki itirazını geri çekerek toplu sözleşme masasına oturması.

Betek Boya’da (Filli Boya) Petrol-İş Gebze Şube, yetki belgesine başvurmuş, işveren ise sendikanın yetkisine itiraz etmişti.

Yetki itirazının ardından işyerinde uyarı eylemleri gerçekleştirmeye başlayan işçiler, protestolarına bir ayı geçkin süredir devam ediyor. Yalnızca vardiya giriş çıkışlarında değil yemek saatlerinde ve çay molalarında eylemler düzenleyen işçiler, sendikal haklarına kavuşmakta ısrarlı. İşçiler, işyerinin her bir kısmını da eylem alanına dönüştürmüş durumda. Eylemler giriş kapısı önünde, yemekhanede, hatta idari binaların içinde sürüyor. Talepleri, işverenin sendika haklarına saygı duyması, yetki itirazını geri çekmesi ve toplu sözleşme masasına oturması.

DÜPEDÜZ SENDİKA DÜŞMANLIĞI

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, sendikal hakların tanınması için verdikleri mücadeleyi BirGün’e değerlendirdi. İşverenin, ilk başta toplu sözleşme masasına oturmaya olumlu baktığını ancak sonrasında herhangi bir dönüş yapmadığını aktaran Kırmızıçiçek, süreci şöyle aktardı: “İlk olarak uyarı eylemleri düzenledik. Bu kez sendikanın yetkisine itiraz ettiler. İşverenin bu tutumu, düpedüz sendika düşmanlığıdır.”

Öte yandan işverenin Türkiye Kimya Petrol Lastik Ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’na (TİPLAS) üye olduğuna dikkat çeken Kırmızıçiçek, şunları kaydetti: “TİPLAS, bizim girdiğimiz işyerlerinde işverenleri örgütlüyor. TİPLAS, işçilerin sendikalı olmasının ardından işverenin de sendikalı olması üzerine işyerine girerken ilk defa Betek Boya’da tam tersi oldu. TİPLAS, 20 yıldır örgütlü olduğu bu işyerinde adeta bize karşı savaş açtı. Biz de böyle giderse örgütlü olduğumuz diğer işyerlerinde kendileriyle kurduğumuz ilişkileri gözden geçireceğiz.”

Kırmızıçiçek, işyerinde ‘küçülmeye gitme’ gerekçesiyle çeşitli işten çıkarmaların da başladığını aktardı.