Yetki yok algı var

CHP’nin seçimli kurultayda kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulundu.

Kılıçdaroğlu imzalı dilekçede, “Grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayı ile yapılabileceği” ifade edildi. Özel’in CHP Grup Başkanı olduğu seçimin, “Yönetmeliğe ve tüzüğe aykırı” olduğu savunularak iptali istendi.

Kılıçdaroğlu’nun ıslak imzasını içerdiği savunulan dilekçenin, bayram sonrası işleme alınacağı öne sürüldü. CHP’nin hukukçuları ise partinin iç hukukunun Özel’in Grup Başkanı seçilmesini geçerli kıldığını söyledi.

TBMM İçtüzüğünde, “Siyasi partilerin Grup Başkanı seçimleri” net şekilde tanımlanıyor. Tüzükte, “Grup Başkanı, milletvekilleri arasından seçilir ve Başkanlığa bildirilir” hükmü yer aldı. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’in kapalı grup toplantısında yapılan oylamada, CHP Grup Başkanı seçildiğinin altını çizen CHP’liler, “Seçimin tutanakları Meclis Başkanlığı’na bildirildi ve Meclis, bu oylamayı geçerli saydı. Hatta Özel’in TBMM’deki biyografisi de bu doğrultuda güncellendi” dedi. Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis’e sunduğu, “Grup Başkanı seçimi iptal edilsin” talepli dilekçenin hükmü olmadığını ileri süren CHP’liler, “TBMM Başkanı’nın görev ve yetkileri arasında böyle bir şey yok. Başkan Kurtulmuş’tan hukuksuz bir hamle yapması talep edilmiş” diye konuştu.

CHP’li hukukçular, “Arınma” çağrısı kapsamında aralarında CHP Lideri Özel’in de yer aldığı isimlerin disipline sevkinin de mümkün olmadığını kaydetti. Milletvekilleri, eski milletvekilleri, yönetim ve yürütme organlarındaki yöneticilerin Parti Meclisi onayı olmadan disipline sevk edilemeyeceği dile getirildi. Kılıçdaroğlu’nun PM desteğini alamayacağını savunan CHP’liler, “Kılıçdaroğlu yalnızca normal üyeleri PM onayı olmadan disipline sevk edebilir. Ellerinde hukuki güç yok ama ‘Krizden fırsat çıkarmaya çalışan’ ve iktidar kanallarında boy gösteren gazeteciler var. Algı yaratılmaya çalışılıyor” yorumunu yaptı.

KILIÇDAROĞLU BAHANELERE SIĞINDI

Mahkeme kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin, "Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, adaylık sorusuna ise "Kurultay hele bir olsun, Allah kerim ondan sonra hiç meraklanmayın" yanıtını verdi. Özgür Özel’in “2 milyon üyeye soralım, Genel Başkan seçelim” önerisi hakkında da Kılıçdaroğlu, “Genel Başkan’ın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer” dedi. Özgür Özel’in Grup Başkanlığının düşürülmesi konusunda bir itiraz yapıp yapmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bu konulara girmiyorum. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasal zeminden dışarı çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız." Kılıçdaroğlu soru üzerine, bayramdan sonra 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi’ni büyük bir olasılıkla toplayacağını söyledi. "Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da Parti Meclisi’ni toplayacağız, MYK’yı belirleyeceğiz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP’nin bir başka güzel özelliği var. Bizde Genel Başkan her şeye tek başına karar vermez, danışır mutlaka. Partinin içinde çok farklı görüşte arkadaşlarımız vardır, hukukçu arkadaşlara danışmak zorundasınız."