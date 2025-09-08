Yetkililer sesimizi duysun

İstanbul Ümraniye’de “rezerv yapı alanı” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yıkım ve tahliye sürecine karşı başlatılan direniş 1,5 ayı geride bıraktı. Mahalleli; elektrik, doğalgaz ve sularının kesilmesinin ardından evlerinden de çıkarılarak barınma haklarının ellerinden alındığını belirterek ‘‘Süreç hukuksuz işliyor. Mahallede 10-15 kadar ev kaldık. İnsanlara ‘Ya sözleşmeleri imzalarsınız ya da evinizi rayiç bedel üzerinden satarız’ diyorlar’’ dedi.

35 yıldır mahallede yaşayan Sadık Yılmaz, bir buçuk ayı aşkın süre geçmesine karşın muhatap bulamamaktan yakındı. Yılmaz “1,5 aydır karanlıktayız, elektriğimiz, suyumuz yok ayrıca muhatabımız da yok. Bizi muhatap almaları lazım. Bu sözleşmenin resmiyetini bilmemiz lazım. Diyoruz ki ‘Bu söyleşmede yasalara göre doğru mu değil mi? Hiçbir şey ortada yok’’ dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti: ‘‘Mahalleden gidenler su, elektrik, doğalgaz olmadığı için gitti. Mahkemelik olduğumuz için bize kira yardımı da yapılmıyor, taşınma bedeli de verilmiyor. Eski sözleşmede kira yardımı, taşınma yardımı, 6 ay peşin kira gibi maddeler vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Sözleşmede binaların başlangıç bitiş tarihi yok. Yapılan inşaatın yüzde 50’si bizim ama öyle bir şey de yok. Muhatap alınmak istiyoruz, mağduruz. Kiminle muhatap olacağız.’’

Geçen ay mahallede yapılan altyapı kesintileri sırasında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Turgay Kutlu da şunları söyledi: ‘‘130 civarında ev yıkıldı ve elektriği, suyu kesildi. Belediyeden yetkili bulamıyoruz. İnsanları arayıp ‘Sözleşmeyi imzalamazsanız arsanızı rayiç bedelden satarız’ deniliyor. Okuma-yazma bilmeyen insanlara bile bu sözleşmeleri imzalattılar. Benim de 1 aydır elektriğim, suyum, doğalgazım yok. 10-15 hane benim gibi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeniden mahallede kalanlarla oturup konuşacağız, ona göre yol haritası belirleyeceğiz.’’