Yetkililer sorumluluktan kaçmasın

Ayrı illerde ve mülakat komisyonlarında yaşanan değerlendirme farklılıkları nedeniyle mağdur olan öğretmenler basın açıklaması düzenledi. Öğretmenler, bakanlığı sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Mülakat değerlendirmeleri sonucu mağduriyet yaşayan öğretmenler Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması düzenledi. Mülakat mağduru öğretmenler adına basın açıklamasını Edebiyat Öğretmeni Fidan Özgüleç okudu.

20 bin öğretmen atamasında iller ve komisyonlar arasında bariz puanlama farklılıklarının yaşandığını vurgulayan Özgüleç, “Ek Yerleştirme yapılmalı ve mülakatta mağduriyet yaşamış öğretmenler bir an önce mesleklerine kavuşturulmalıdır. TBMM’de görüşülecek Torba Yasaya, mülakat mağduru öğretmenlerin atanması ile ilgili düzenlemelerin eklenmesiyle mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalıdır” dedi.

ADİL, ŞEFFAF ÇÖZÜM

Özgüleç, yetkililere seslenerek, “Sizlerden talebimiz biz öğretmenlerin sesine kulak vermeniz ve bu mağduriyeti çözecek adımları bir an önce atmanızdır. Herhangi bir yöntem ve modelle bu sorunun çözülmesi için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi bekliyoruz. Eğitim sendikalarından bu önemli süreci kamuoyunda gündemde tutmalarını ve çözüm için daha aktif şekilde sürece katkı sağlamalarını talep ediyoruz. Adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir çözüm için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz” diye konuştu.