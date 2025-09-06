Yetkililer suçu birbirine atıyor

Dar gelirlinin konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ve iktidar tarafından sık sık seçim malzemesi haline getirilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konutlar; eksiklikleriyle, çürükleriyle hayal kırıklığına uğratıyor. Bunlardan biri de bin 13 haneli Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Gezköy TOKİ Konutları.

2020’de yapımına başlanan ve söz verildiği tarihten bir sene sonra teslim edilen Gezköy TOKİ Konutları’ndaki sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bakanlık dâhil pek çok yetkiliyle iletişime geçen ancak sorunlara çözüm bulamayan yurttaşlar isyan ediyor. Son olarak hak sahipleri önceki gün bir kez daha Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

CİMER’e yolladıkları dilekçede yaşadıkları sorunları aktaran hak sahipleri, çözüm bulunmamasından yakındı. Dilekçede şu sorunlara dikkat çekildi:

• Yağmur yağdığında asansör kuyularına su doluyor. Asansörler bozuluyor.

• Binalarda yağmur olukları yok. Yağmur suları doğrudan zemine akıyor ve zarar veriyor.

• Zil ve diyafon sistemleri çalışmıyor.

• Bodrum katlardaki neme karşı yapılan boyalar çürüyor, kötü bir koku yayılıyor.

• Bina giriş merdivenleri kırık.

• Engelli yolları kullanılamaz halde.

Yurttaşlar, defalarca şikâyet etmelerine rağmen sorunlarla ilgili herhangi bir muhatap bulamadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu eksikliklerin ve kusurlu işçiliklerin giderilmesi için kimse sorumluluk almıyor. Bakanlığa yaptığımız başvurulara doğru dürüst yanıt verilmiyor. ‘2 haftaya Bakan gelecek’ diyorlar. Biz bir dosya sunacağız ama ne kadar çözüm olur bilmiyoruz. Önceki başvurularımızda firma yetkilileri sorumluluk almadı, ‘Benim malzemelerim çalındı, istediğiniz yere şikâyet edin’ dedi. Bakanlığa bildirdiğimizde sonuç alamadık. Ortada daha tapular bile yok. Sorunlar saymakla bitmez. Binaların zemini su alıyor, çürüyor. Asansörler sürekli kırmızı etiket yiyor. Bu koşullarda yaşamak çok zor.”