Yetkililerden açıklama: İran'ın hasar alan rafinerileri ne zaman düzelecek?

İran’da enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından toparlanma süreci başladı. Reuters'ın haberine göre üst düzey bir petrol yetkilisi, hasar gören rafineri ve dağıtım tesislerinin büyük bölümünün bir ila iki ay içinde eski kapasitesinin önemli kısmına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, saldırılardan etkilenen tesislerin çoğunun, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından saldırı öncesi kapasitelerinin yüzde 70 ila 80’ine geri dönmesi öngörülüyor. Sürecin kademeli ilerleyeceği ve üretimin aşamalı olarak artırılacağı belirtiliyor.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE TOPARLANACAK"

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mohammad Sadeq Azimifar da yaptığı açıklamada, onarım çalışmalarının fiilen başladığını duyurdu. Azimifar, Öğrenci Haber Ağı’na verdiği demeçte, özellikle Lavan rafinerisinde sürecin hızla ilerlediğini ifade etti.

Buna göre, Lavan rafinerisinin bir bölümünün yaklaşık 10 gün içinde yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Diğer ünitelerin ise aşamalı biçimde devreye alınacağı ve üretim kapasitesinin zaman içinde artırılacağı bildirildi.

Saldırıların ardından enerji arzında yaşanan kesintilerin sınırlanması için çalışmaların hızlandırıldığı belirtilirken, yetkililer toparlanma sürecinin birkaç ay içinde büyük ölçüde tamamlanabileceğini ifade ediyor.