Yetkililere çağrı: Acıbadem'de hukuksuzluğa dur de

İstanbul Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi sakinleri, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Medipol Hastanesi’nin otopark ihtiyacı için kamuya ait yeşil alanların betonla kaplandığını öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi.

Acıbadem Sakinleri Dayanışması'ndan yapılan açıklamada hastanenin otopark ihtiyacı için metro istasyonu üzerine yüzlerce tonluk yapı planlandığını belirterek “Kadıköy 'de kamusal yeşil alanlara ve insan sağlığına yapılan bu tahribata dur deyin. Bu yıkımın sorumluları olan Medipol Hastanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne sesleniyoruz: Metro istasyonunun üzerine yüzlerce ton ağırlığında bir otopark yapmak nasıl bir akıl ve planlama anlayışıdır? İnsan sağlığını, insan canını hiç mi düşünmüyorsunuz?" denildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy metro hattı tüm İstanbullular’in geçiş güzergahıdır! Yüzlerce insanın can güvenliğini nasıl riske atabilirsiniz! Yetmezmiş gibi kentsel dönüşüm adı altında binalar yıkılırken asbest kontrolü yapılmadan, sulama sistemi kurulmadan yapılan yıkımlar; çevrede yaşayan insanların evlerine, sokaklarına ve soluduğumuz havaya zehir saçıyor. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Hatay’da yaşanan ihmallerden hiçbir ders alınmadığı açıkça görülüyor.

Kadıköy Belediyesi’ne açık çağrımızdır: Yeşil alanları yok etmeyi durdurun. Asbestli yıkımları denetleyin. İnsan sağlığını ve yaşam hakkını koruyun. Kadıköy beton değil, yaşam alanıdır. Yeşil alanlara ve insan sağlığına yönelik bu zulme son verin!"