Yetkisini aşıp tarihi ağaçları kesen firmaya Çınaraltı halkından tepki: “Asırlık çınarlarımızı sermayeye teslim etmeyeceğiz”

İstanbul Kadıköy Kozyatağı’nda Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen asırlık çınarların bulunduğu alanda yapılan hukuksuz müdahale, mahalle halkını ayaklandırdı. Kurumuş bazı ağaçların kesilmesi ve dört anıt ağacın taşınması için sınırlı izin verilen firmanın, yetkisini aşarak daha fazla ağacı kesmesi, bir tescilli ağacı tamamen yok etmesi ve bunu hiçbir belediye ruhsatı olmadan yapması tepkileri büyüttü.

Tahribatın ardından bir araya gelen mahalleliler, “Çınaraltı Savunması” adıyla bir dayanışma hattı kurarak bugün Kadıköy Belediyesi önünde açıklama yaptı. Yaşam savunucuları, “Akbelen’den Çınaraltı’na direniyoruz” sloganıyla kesime karşı ses yükseltti.

ÇINARLAR KOZYATAĞI’NIN HAFIZASIDIR

Açıklamada, Kozyatağı’nın kültürel, doğal ve tarihsel belleğinde büyük yeri olan çınarların bugün ciddi bir tehdit altında olduğu belirtilerek “1992’de anıt ağaç olarak tescillenen dört çınarın en küçüğü 350, en büyüğü 500 yaşında. Bu ağaçlar, yalnızca birer gövde değil Kozyatağı’nın hafızasıdır” dendi.

Savunma, bölgedeki çınarların tarihsel önemine ilişkin “Evliya Çelebi’nin “mesire güzergâhı” olarak tarif ettiği yolların yakınında bulunuyorlar. Osmanlı döneminde gölgelik ve yönlendirme amacıyla kervan yollarının kenarına dikildiler. Bugünün mahalle dokusuna ulaşan kadim yolların izlerini taşıyorlar” dedi.

Mahalleli, yüzlerce yıl önce aynı yoldan geçen insanların gördüğü çınarların bugün hâlâ ayakta olduğunu belirterek, “Bu ağaçlar yaşayan tarihimizdir” ifadelerine yer verdi.

KAYIP SU YOLLARININ TANIĞIDIR ÇINARLAR

Yaşam savunucularının yaptığı açıklamada, Kozyatağı’nın eski su yollarına dair hafızanın da çınarlar sayesinde korunduğu vurgulandı. Mahallelilerin aktardığı tarihsel anlatıda, Rumlardan kalan Ayazma’dan çıkan suyun künklerle çınarların altındaki havuzda toplandığı, oradan da çeşmelere, bahçelere ve denize ulaşan dereye dağıldığı belirtilerek “Bu su Fatih döneminden bu yana mahallenin kullanımına akar. Çınarlar, bu kadim su sisteminin de yaşayan tanıklarıdır” denildi.

TÜM KADIKÖY’ÜN SORUMLULUĞU

Asırlık çınarların yalnızca ağaç değil, “yaşayan komşular” olduğunu vurgulayan Çınaraltı Savunması, yetkililere ve kamuoyuna çağrısında şu ifadeleri kullandı: “Kozyatağı’nın asırlık çınarlarını korumak yalnızca birkaç çevrecinin değil, bu mahallede yaşayan herkesin sorumluluğudur. Bu ağaçlar en değerli doğal hazinemizdir ve geleceğe bırakacağımız mirastır.”

Çınaraltı Savunması taleplerini şu şekilde sıraladı:

>>Asırlık çınarlar için düzenli ve bilimsel sağlık kontrolleri yapılması.

>>Kök bölgesinin araç, kazı ve yapı baskısından korunması için koruma alanları oluşturulması.

>>Budama işlemlerinin yalnızca uzman arboristler tarafından doğru tekniklerle yapılması.

>>Hastalık ve zararlılara karşı çevre dostu koruma programlarının uygulanması.

>>İnşaat ve altyapı çalışmalarında koruyucu bariyer sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi.

>>Kriton Curi Parkı örneğinde olduğu gibi, alanın tamamen kamu yararına açık ve doğaya uyumlu biçimde düzenlenmesi.

>>Ağaçların “Anıt Ağaç” statüsünü belirten tabelaların asılması.

>>Alandaki genç iki Macar Meşesi ağacının koruma altına alınması ve zarar verebilecek temasların engellenmesi.

>>Kuruyan iki çınarın rehabilite edilerek alanda muhafaza edilmesi.

>>Mahalle halkının bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılımının sağlanması.