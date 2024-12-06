Yetkiye doymuyor: Engellinin aracını da Erdoğan belirleyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne son dakikada bir madde ekleyerek kabul etti.

AKP milletvekilleri Resul Kurt, Nilgün Ök ve Hüseyin Altınsoy’un imzasıyla komisyon başkanlığına sunulan teklif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bir yetki verilmesi istendi.

BASKIN MADDE

Torba yasaya yeni madde eklenmesine yönelik AKP önerisi, toplantının son bölümünde, saat 11.00’de komisyon başkanlığına sunuldu. Madde kapsamında, Haziran 2022’de yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun, engellilerin vergi istisnası ile satın alabileceği araçların düzenlendiği yedinci maddesinde değişiklik öngörüldü. Önerge ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “İstisna kapsamındaki araçların yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirleme” yetkilerinin verilmesi istendi.

Muhalefetin tepkileri arasında torbaya eklenen madde ile öte yandan, yürürlükteki kanunda 1 milyon 591 bin 200 TL olarak belirtilen engellilerin alabileceği araçların parasal limitinin de yine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine olanak sağlandı.

Maddeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Cumhurbaşkanı'na istisna kapsamına giren araçları tarif etme yetkisi verilecek. Geçmişte Çinli BYD firması tarif edilerek vergi indirimi yapılmış ve bu indirimden sadece BYD firması yararlanmıştı. Bu yetkiler ile Cumhurbaşkanı istediği aracı tarifleyerek istisna kapsamına sokabilecek” dedi.

Mevcut parasal limit ile engelli yurttaşların fazla seçeneği bulunmadığının altını çizen Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeniden değerleme oranının yüzde 44 olduğu düşünüldüğünde, 2025 yılı için parasal limit 2 milyon 290 TL’ye çıkacak ve engelli yurttaşlarımızın araç seçeneği daha fazla olacaktı ancak bu düzenleme ile bunun önüne geçilmiş olunacak. İktidar milletvekillerine, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duydunuz diye sorduğumuzda aldığımız cevap evlere şenlik denilecek bir itiraf oldu. İktidar gerekçe olarak araba fiyatlarındaki artışın, dövizdeki artışın yeniden değerleme oranının çok altında kaldığını, engelli yurttaşların ithal araca yönelebileceğini bu sebeple cari açığın olumsuz yönde etkilenebileceğini gösterdi. Üç bakan hariç bütün bakanlar, Cumhurbaşkanı lüks ithal araçlara binerken cari açığı kapatmak engelli yurttaşlarımıza kaldı."