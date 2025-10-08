Yetkiye ‘tırpan’ hazırlığı

31 Mart 2019 seçimlerinde 11 büyükşehir, 21 il belediyesini kazanan CHP, belediye sayısını 31 Mart 2024 tarihindeki seçimlerde ise büyükşehirlerde 14’e, il belediyelerinde ise 35’e çıkarttı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden yüzde 37,8 oy ile birinci parti olarak çıkan CHP, kazandığı belediyeler ile Türkiye nüfusunun yüzde 60’ını yönetme olanağını ele geçirdi.

Mart 2019’daki seçim başarısızlığı Mart 2024’te daha da derinleşen AKP ise CHP’li belediyelere yönelik cezalandırıcı politikaları devreye soktu. CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımları kayyum atamaları ve soruşturmalar izlerken muhalefet, “AKP, kendisine oy vermeyen seçmenleri cezalandırıyor” yorumunu yaptı.

Muhalefet belediyelerine yönelik yargı ablukasının yanısıra AKP’nin, belediyelerin yetkilerini tırpanlamaya yönelik yeni bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’nda TBMM’ye sunulması beklenen hazırlık kapsamında, “Hizmetler hiyerarşisi” oluşturulacağı öne sürüldü. Bu kapsamda belediyelerin, “Öncelikli hizmetlere teşvik edileceği” gerekçesiyle halka doğrudan ulaşan hizmetlerinin engellenmesi sonucu ortaya çıkacak.

Belediyelerin kültür sanat faaliyetlerinin, içme suyu ve çevre temizliği gibi hizmetlerin yerine getirilmesi şartına bağlanacağı bildirildi. Merkezi idareden ve İller Bankası’ndan gelen ödenek ve dış kredilerin, amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlayacak denetim mekanizması oluşturulacağı kaydedildi.

31 Mart 2024 seçimlerinin ardından atılan her adımda yerel yönetimlerin halka hizmet etmesinin zorlaştırıldığının altını çizen CHP’liler, “Kaynakların doğru yönetilmesi’ algısı oluşturularak getirmek istedikleri düzenleme, belediyelerin yetkilerini elinden almayı amaçlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın gizli tanık ifadeleri ile başlatılan soruşturmalar ile CHP’li belediyeleri halkın gözünden düşürmek istediğini savunan CHP kaynakları, “Operasyonlara halkı ikna edemediler. Şimdi, yargı eliyle başaramadıklarını yetki gaspı ile başarmak istiyorlar” dedi. CHP’li belediyelerin kent lokantası, kreş, anne kart gibi doğrudan halka temas eden uygulamalarının da engellenmek istediğinin altını çizen CHP’liler, “Bütçe kısıtları ile icralar ile ve tutuklamalar ile elini kolunu bağlayamadıkları belediyeleri, hizmet edemez duruma getirmek için adım atıyorlar. Başarılı olamayacaklar. Belediyelerimiz, halkın yararına olacak her türlü hizmet için kaynak yaratmaya, her bir yurttaşa temas etmeye devam edecek” diye konuştu.