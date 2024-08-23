Yevmiyemiz 600 lira

Emek Servisi

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı onlarca zorluğa bu yıl yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı da eklendi. ANKA’ya konuşan tarım işçisi Şeyhmus Cengiz, “Bir teneke yağ alıyorum 1000 TL, yevmiyem 600 TL, inan ki çocuklara doğru dürüst bir şey alamıyorum. Yetmiyor” dedi.

Urfa Siverek’ten Ankara Şereflikoçhisar’a mevsimlik tarım işçiliği yapmak için göç eden Hacı Kurt ise şunları söyledi: “Sonumuz nereye kadar gidecek? Çadırda zaten hayat yok, sıcak, ekmek yok. Çocukları okula gönderiyoruz, bir de bunların okuması var. Gel çalış, karın doyur.”