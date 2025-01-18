YHT 6,5 milyar TL daha ödeyecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerden önce, “Ramazan Bayramı'nda açılacak” dediği Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin temeli 2008 yılında atıldı. 2011 yılında bitirilmesi planlanan ve maliyeti 2 milyar 91 milyon TL olarak açıklanan proje uzun yıllar tamamlanamayarak kördüğüm halini aldı.

Açılış tarihi sürekli ertelenen ve maliyeti öngörülen rakamı 32’ye katlayarak 65 milyar TL’ye dayanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın inşa sürecinde göçükler yaşandı. Hat üzerindeki sorunlar güvenlik zafiyetini ortaya koyarken uzmanlar, projedeki güvenlik risklerine dikkati çekti. TBMM Deprem Komisyonu’nun 16 Mart 2023 tarihli toplantısına davet edilen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Özellikle Yozgat ile Sorgun arasına, bir demir ocağından bazalt getirdiler. Taş olabilir ama hiçbir şekilde şartnameyi sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

PROPAGANDA MALZEMESİ

Tartışmalar devam ederken Türkiye, seçim atmosferine girdi. İktidar, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi’ne yönelik propaganda sürecine Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nı da dahil etti.

FACİANIN EŞİĞİNDE

Mühendislerin tüm uyarılarına karşın hat, seçimlere 17 gün kala, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açıldı. Seferlere başlanan hatta, Haziran 2024’e kadar iki kez facianın eşiğinden dönüldü. Hattın Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle raylar çöktü, yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin raydan çıktığı belirtildi. Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sarayköy mevkiinde de yoğun yağmurdan dolayı toprak kayması yaşandı, hat ulaşıma kapatıldı, yolcular otobüslerle taşınmak durumunda bırakıldı.

2025 yılına yönelik kamu yatırımları programındaki bir detay ise “Hat, tamamlanmadan açıldı” eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi. Programda, “Ankara-Sivas YHT Kalan İşler” kaleminin de yer aldığı öğrenildi. Hattın kalan işleri için 2025 yılına 6 milyar 506 milyon 404 bin TL ödenek yazıldı. Toplam 6,5 milyar TL’lik ödeneğin 296,4 milyon TL’sinin altyapı, 2,2 milyar TL’sinin üstyapı, 3,9 milyar TL’sinin ise inşaat bakım-onarım işleri için kullanılacağı kaydedildi.