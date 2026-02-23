YİD’le örülen servet transferi

AKP iktidarının “mega proje” olarak sunduğu ulaştırma yatırımları, kamusal hizmet anlayışından uzaklaşıp şirketlere uzun vadeli gelir garantisi sağlayan bir modele dönüştü. Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle hayata geçirilen otoyol projeleri, bütçeye ve yurttaşın cebine ağır bir yük bindirirken, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmaları da derinleştirdi.

Son yıllarda yapılan yeni ve büyük otoyol projelerinin büyük bölümü YİD modeliyle inşa edildi.

Ülkedeki toplam 3 bin 796 kilometre otoyolun 2 bin 282 kilometresinin Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletildiğine, 1.514 kilometresinin ise YİD modeliyle yapıldığına dikkat çeken meslek odaları ve muhalefet partileri, ‘‘Toplam otoyol uzunluğunun yaklaşık üçte birinin özel sektör finansmanı ve işletmesi altında olması, kamusal bir hizmetin ticari gelir modeline dönüştürüldüğünü göstermektedir’’ dedi.

RANT MANTIĞI

Bu modelde finansman ve işletme özel şirkete bırakılırken, belirli süreli işletme hakkının tanınması ve çoğu projede araç geçiş garantisi verilmesi tepkileri büyütüyor. Süre sonunda yol devlete devrediliyor. Ancak bu süreçte gerçekleşmeyen trafik için bütçeden yapılan ödemeler ve kur artışları nedeniyle büyüyen garanti bedelleri kamuya “çifte fatura” çıkarıyor. Yurttaş da hem gişede hem vergisiyle bu yolların bedelini katbekat öderken, yolların yapımının yanı sıra sonrasında yaşanan sel, deprem gibi felaketlerle hasar görmesiyle ortaya çıkan onarım maliyeti de ekstra yüklere yol açıyor.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı, özelleştirme ve YİD modelinin mühendislik disiplininin olmazsa olmazı olan bütüncül planlama yerine “rant mantığı” ile ele alındığını belirterek kamusal ihtiyaç önceliğinin gözetilmediğini söyledi. Tatlı’ya göre ulaştırma yatırımlarında üretim merkezleri, lojistik hatlar ve demiryolu-denizyolu entegrasyonu gözetilerek bütüncül bir planlama yapılmalı, öncelik sıralaması kamu yararına göre belirlenmeli. Tatlı, son yıllarda bazı otoyollarda yaşanan altyapı sorunlarına da dikkat çekerek, ‘‘Bir yağmurda ortaya çıkan hasarlar, kaynakların nasıl heba edildiğini gösteriyor. Onarım için yeniden kamu kaynağı harcanıyor” dedi. Tatlı, şunları söyledi: ‘‘Son dönemde özelleştirmeler hız kazandı. Bu doğru bir model değildi. Her yerdeki özelleştirme mekanizmasına bakıldığı gibi konu rant niteliği üzerine değerlendiriliyor. Bir fizibilite hesabı yok. Özel bir otoyolun fahiş geçiş ücretleri vatandaşa oldukça yüksek bir maliyet olarak yansıyor. Ülkenin bütünlüklü planlamaya ihtiyacı var. Mühendislik sadece inşa etmek değil, inşa edilenin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu nedenle altyapı yatırımları kâr odaklı ele alınmamalı, kamu eliyle ve bilimsel liyakatle yönetilmelidir."

Bülent Tatlı

ASTRONOMİK YÜK GETİRDİ

CHP İstanbul Milletvekili, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı A. Sibel Yanıkömeroğlu ise ulaştırma altyapısının kamusal hizmet olmaktan çıkarıldığını söyledi. Ülkede toplam 3.796 kilometre otoyolun 2.282 km’sinin KGM tarafından işletildiğini, 1.514 km’sinin ise YİD modeliyle yapıldığını anımsatan Yanıkömeroğlu, ‘‘Toplam otoyol uzunluğunun üçte birinin özel sektör finansmanı ve işletmesi altında olması, kamusal bir hizmetin ticari gelir modeline dönüştürüldüğünü göstermektedir’’ dedi. Otoyol, enerji ve demiryolu gibi altyapıların doğal tekel niteliği taşıdığını, kamusal planlama gerektirdiğini vurgulayan Yanıkömeroğlu, bu alanların özel sektörün ana aktör hâline gelmesinin tarifelerin piyasa mantığıyla belirlenmesine, erişimin ücretlendirme üzerinden sınırlanmasına ve kamu denetiminin zayıflamasına yol açtığını söyledi. Dövize endeksli geçiş garantilerinin kur artışlarıyla birlikte kamuya “astronomik yükler” getirdiğini, bazı projelerde devir süreleri dolmasına rağmen işletmenin özel firmalarda kaldığını kaydeden Yanıkömeroğlu “Gerçekleştirilen ilk YİD otoyolu projesi ihalelerine kamuoyunda beşli çete olarak bilinen firmalar ilgi göstermezlerken, daha sonra yapılan ihalelere ise söz konusu firmalar adeta abone olmuşlardır. Çok düşük tekliflerle ihaleleri aldıktan sonra sözleşme değişiklikleri ile ihaledeki tekliflerinde yüzde binin üzerinde iyileştirmeler yapılması, YİD sistemini tamamen dejenere bir sermaye transferi yöntemine dönüştürmüştür’’ diye konuştu. Aynı otoyolun kamu bütçesiyle yapılması hâlinde daha düşük maliyetle tamamlanabileceğini savunan Yanıkömeroğlu, beklenen araç geçişi gerçekleşmese dahi garanti ödemelerinin bütçeden yapıldığını söyledi. Yanıkömeroğlu, özetle şöyle devam etti:

‘‘Karayolları ve otoyollar gibi stratejik ulaştırma altyapılarının kamu yerine özel finansman ve işletme modeliyle yapılması yalnızca maliyet meselesi değil; egemenlik, planlama ve kamu yararı açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Ülkemizin geleceğini sözleşmelerle ipotek altına almıştır.’’

A. Sibel Yanıkömeroğlu

∗∗∗

KAMU ELİYLE YAPILAN BAZI OTOYOLLARI

• Anadolu Otoyolu (İstanbul-Ankara) – KGM

• İstanbul 1. ve 2. Çevre Yolları ile Avrupa Otoyolu – KGM

• İzmir-Çeşme Otoyolu – KGM

• Adana-Mersin ve İskenderun bağlantıları – KGM

∗∗∗

YAP-İŞLET-DEVRET AĞI

• Kocaeli–Gebze–Bursa–İzmir Otoyolu: Yaklaşık 426 km otoyol + 40 km bağlantı yolu (toplam 466 km) YİD modeliyle inşa edildi. Projede Osmangazi Köprüsü de yer alıyor. Yüklenici ve işletmeci Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel İnşaat ortaklığı).

• Kuzey Marmara Otoyolu: YİD modeli olan proje kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulunuyor. Köprü ve bağlantı yolları ICA İçtaş–Astaldi tarafından yapıldı. Otoyol tek parça bir proje değildir; farklı kesimleri farklı şirketlerce üstlenildi.

• Malkara–Çanakkale Otoyolu / 1915 Çanakkale Köprüsü: 101 km. YİD modeli. Limak, Yapı Merkezi, Daelim ve SK Ecoplant ortaklığı.

• Aydın–Denizli Otoyolu: 163 km. YİD modeli. Kalyon Holding–Kolin ortaklığı tarafından etap etap açıldı.