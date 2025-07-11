Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Yiğit Bulut bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Maslak Acıbadem’de tedavi gören Yiğit Bulut'un hayati riski geçen hafta artmış ve ziyaretçi yasağı getirilmişti.

Bulut'un yaşamını yitirdiğini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972'de Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut'un oğlu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek gazeteciliğe başladı.

Yiğit Bulut; Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı.

2009'da Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Bulut'un bu görevi 2012'de sona erdi. Bulut, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 30 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

DEĞİŞEN SİYASİ ÇİZGİSİ

Medyaya ilk çıktığı yıllarda ulusalcı söylemleriyle tanınan Yiğit Bulut, 2007’de kendisiyle yapılan bir röportajda AKP’nin o dönemki ekonomi politikasını oldukça sert sözlerle eleştirmiş ve Türkiye’nin, IMF tarafından en çok sömürülen ülke olduğunu savunmuştu:

“Yerli üreticiler hiçbir hakka sahip değil. Düşük kur, üretemeyen Türkiye sonuçta ithal eden ve 10 yılda krize giden bir ekonomi modeli var. Türk halkı yüksek faizle borçlandırılıyor. İnsanlar anca evinin arabasının borcunu ödemeye çalışacak. Bu bir esir alınma operasyonu. Bankacılık sektörü de bu operasyonun merkezi. Türkiye’nin IMF’nin en fazla at oynatıp sömürdüğü ülke.”

GEZİ DİRENİŞİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Yiğit Bulut'un en çok tartışılan söylemleri, Gezi Direnişi sırasındaydı. Dönemin başbakanı Erdoğan'ın 'faiz lobisi' sözlerine sahip çıkan Bulut, milyonlarca yurttaşın katıldığı Gezi’yi 'finans baronlarının' provoke ettiğini ve zamanında eski başbakanlar Adnan Menderes ve Tansu Çiller’e de aynısının yapıldığını savunmuş ve “Uzaktan tesirler gönderilerek Erdoğan’ın devre dışı kalması için çalışmalar yapılıyor. Çünkü bu kalkışmanın önünü kesmeleri lazım. Türkiye 170 yıllık boyunduruğunu kırıyor” demişti.

“ERDOĞAN İÇİN ÖLMEK GEREKİRSE ÖLÜRÜM”

Geçmişte 'kandırılmış olabileceğini' belirten Bulut, aydınlanma yaşadığını da söylemişti: “Ben en büyük medyanın en tepesinde en fazla maaşı alırken neden bırakayım. Herkesin bir aydınlanma dönemi olur. Ben içinde bulunduğum yapının nasıl bir yapı olduğunu anlaya anlaya bu noktaya geldim. Biz de geçmişte kandırılmış olabiliriz. İnsan düşündükçe gördükçe bunların farkına vardıkça durduğu yerde duramıyor. Bugün Erdoğan için ölmek gerekirse ben ölürüm. Benim gibi milyonlar var. 2008 yılında IMF’yi kovduğu gün benim için vazgeçilmez lider oldu. 170 yıl sonra bir liderin çıkıp finansal esareti bitirmişse ben ölmeye hazırım.”