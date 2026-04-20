Yiğit Erdoğan’dan Avrupa’da bronz madalya ve rekor

Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 60 kilo kategorisinde mücadele eden Yiğit Erdoğan, toplamda elde ettiği dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sabah seansında yapılan müsabakalarda platforma çıkan milli sporcu, koparmada 121, silkmede ise 148 kilo kaldırdı.

AVRUPA GENÇLER REKORU KIRDI

Toplamda 269 kiloya ulaşan Erdoğan, bu derecesiyle Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Yiğit Erdoğan, aynı zamanda bu performansıyla Avrupa gençler rekorunu kırarak önemli bir başarıya imza attı.

Aynı sıklette yarışan bir diğer milli sporcu Burak Aykun ise koparmada 119, silkmede 147 kilo kaldırarak toplamda 266 kiloya ulaştı. Aykun, bu derecesiyle organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Türk halteri, Avrupa Şampiyonası’nda elde edilen bu sonuçlarla kürsü mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.