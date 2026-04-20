Yiğit Erdoğan’dan Avrupa’da bronz madalya ve rekor
Milli halterci Yiğit Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda toplamda bronz madalya kazanırken gençler Avrupa rekorunu da kırdı.
Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 60 kilo kategorisinde mücadele eden Yiğit Erdoğan, toplamda elde ettiği dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sabah seansında yapılan müsabakalarda platforma çıkan milli sporcu, koparmada 121, silkmede ise 148 kilo kaldırdı.
AVRUPA GENÇLER REKORU KIRDI
Toplamda 269 kiloya ulaşan Erdoğan, bu derecesiyle Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Yiğit Erdoğan, aynı zamanda bu performansıyla Avrupa gençler rekorunu kırarak önemli bir başarıya imza attı.
Aynı sıklette yarışan bir diğer milli sporcu Burak Aykun ise koparmada 119, silkmede 147 kilo kaldırarak toplamda 266 kiloya ulaştı. Aykun, bu derecesiyle organizasyonu beşinci sırada tamamladı.
Türk halteri, Avrupa Şampiyonası’nda elde edilen bu sonuçlarla kürsü mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.