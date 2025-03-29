Yıkamazsınız halkın direnişini

HABER MERKEZİ

Saray’ın talimatlıyla başlayan yargı operasyonu kapsamında meydanları adalet talebiyle dolduran yüzbinlerce yurttaşın arasından bu zamana dek en az 1879 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan binlerce kişiden yine en az 260’ı hakkında tutuklama kararı verilirken yüzlercesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İktidar üniversite öğrencileriyle başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan eylemleri bastırmak istese ne gözaltılar ne de tutuklamalar istediğini vermiyor. Tüm engellemelere, polis şiddetine karşı halk yaklaşık bir haftadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 48 kişinin, ardındansa eylemlere katıldığı için tutuklanan yüzlerce yurttaş için meydanlarda bir araya gelmeye devam ediyor.

Yaymak istedikleri korku iklimi sonucu tutuklanan kişiler için cezaevlerinin kapasiteleri de yetmedi, hal böyle olunca ev hapsi kararı verilenlerin sayısı da arttı. Bugüne dek hakkında adli kontrol kararı verilen kişi sayısı 468 olurken yalnızca 489 kişi serbest bırakıldı.

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Dün akşam saatlerinde İBB’ye yönelik ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı. Dün sabah sabah saatlerinde ise Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel, ETHA muhabiri Elif Bayburt gözaltına alındı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),"Bırakın gazeteciler işini yapsın! Hukuksuz gözaltılara son verin!" dedi.

Önceki gün İstanbul Şişli’deki Cevahir AVM önündeki eylemde üç avukat gözaltına alındı. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınırken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün İstanbul Şişli’deki Cevahir AVM önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci polis ablukasına alınmalarının ardından gözaltına alındı. En az 138 öğrenci polislerce darbedilerek ters kelepçeyle gözaltına alınırken aralarında 4’ü çocuk 1 engelli yurttaş da bulunuyor.

Öte yandan polis şiddeti ve gözaltılar Ankara’da da devam etti. Önceki gün ev baskınları ile en az 19 kişi gözaltına alındı. 2 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı, 14 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 14 kişinin ev hapsi ve imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulananlar yer alıyor.

Bursa’da protestolara katılanlardan gözaltına alınan 10 kişi savcılık ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edilirken Pazar gününden itibaren gözaltına alınanlardan 25’i önceki gün savcı karşısına çıktı. 15 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4’ü tutuklandı, 6’sına ise ev hapsi verildi. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi, Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Esra Mungan’a 27 Mart eylemlerinde öğrencilere eylemlerde destek verdiği gerekçesiyle 5 yıl kampüse giriş yasağı verildi.