Yıkılan binanın enkazında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’da depremde hasar gördüğü için yıkımı gerçekleştirilen binanın enkazında mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haliliye ilçesi Sultan Fatih Mahallesi Halide Nusret Zorlutuna Caddesi üzerinde yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen binanın enkazından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ses dinlemesi yaparak kedinin yerini belirledi.

Demir kesme makası kullanarak molozları kıran ekipler, yavru kediye ulaştı. Mahsur kalan kediyi çıkartan ekipler tekrar serbest bıraktı.

Sağlıklı olduğu öğrenilen yavru kedinin molozların altına ne zaman ve nasıl girdiği ise öğrenilemedi.