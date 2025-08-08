Yıkılan Rende Esenpark Evleri soruşturması: AKP'li isimler dahil 10 kamu görevlisi hakkında karar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 9 kişinin ölümüne yol açan Rende Esenpark Evleri'ne ilişkin soruşturmada 10 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Rende Esenpark Evleri'nin yıkılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, depremde yıkılan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Antakya Belediyesi’nde görevli aralarında AKP'li isimlerin de olduğu 10 yönetici hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

SORUŞTURMA İZNİ KARARINA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme; eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Karakaplan, eski Başkan Yardımcısı Vekili ve halen görevde olan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer, Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ile Şehircilik Müdür Vekili Mehmet Zeki Tahiroğlu, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muhammet Cevdet Havayıoğlu, eski mimar ve inşaat mühendisleri Ayşegül Uğur, Mevlüt Semih Küreç, Fahriye Aktaş ve Mehmet Bük hakkında daha önce verilen soruşturma izni kararına yapılan itirazları reddetti.

Öte yandan, daha önce soruşturma izni verilmeyen eski makine mühendisi Hayrinnisa Kimyeci ve jeoloji mühendisi Tüge Gündüz hakkında yapılan itirazlar ise kabul edildi. Mahkeme, bu iki kişi hakkında da soruşturma izni verilmesine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından dosya, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Antakya Kaymakamlığı'na iletildi.

YARGILAMA

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Rende Esenpark Evleri'nin yıkılmasına ilişkin olarak; yapım sorumlusu müteahhit Arif Sami Rende, yapım sorumlusu Sedat Rende, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, proje ve uygulama denetçisi mimar İsmail Sevgi, statik proje müellifi inşaat mühendisi Cemil Tileylioğlu, kontrol elemanı inşaat mühendisi Hüseyin Atar ve proje ile uygulama denetçisi inşaat mühendisi Mustafa Kahraman hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında, sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

Öte yandan, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulunmuş; Antakya Kaymakamlığı ise bu talebe kısmen izin, kısmen de ret kararı verdi. Süreç içerisinde Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve taraflar, Antakya Kaymakamlığı'nın kararına itiraz etti.