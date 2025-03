Yıkıldı artık korku duvarınız!

HABER MERKEZİ

Ülke bir haftadır toplumun her kesiminin “Adalet” isyanıyla dalga dalga büyüyen direnişlere sahne oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 48 kişinin tutuklanmasıyla birlikte yurttaşların meydanları doldurması rejimi en derinden tedirgin ediyor. İktidar örmek istediği korku duvarının tuğlalarını her geçen gün sabah saatlerinde yapılan ev baskınları ve eylemlerdeki gözaltılarla yerleştirmeye çalışsa da yurttaşların her bir sloganı, her bir direnişi bu duvarı her defasında yıkmaya devam ediyor.

Saray rejimi artık ne yaparsa yapsın karşısında birlik olan halkı ikna edemeyeceğini de farkında. Bu farkındalıkla “İşkence yok” iddiasıyla yandaş medyaya haber salan iktidar gerçekleri ise saklayamaz hale geldi. Dört bir yanda dalga dalga büyüyen bu direnişlerde rejimin elindeki tek koz ise yargıyı adeta bir sopa olarak kullanmak olurken bu da direnişi engellemeye, söndürmeye yetmiyor.

Polis işkencesinden, gözaltılardan, tutuklamalardan korkmayan, yılmayan halk ülkenin her bir ilinde direnişini büyütmekte kararlı.