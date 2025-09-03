Yıkılın okul duvarı yeniden yapılıyor

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunması sebebiyle belediye ekiplerince yıkılan 30 metrelik okul duvarı yeniden yapılıyor.

Çarşı mahallesi Okullar caddesinden girişi bulunan Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu’nun bahçe duvarı ve okul girişi İnönü Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yeni duvarın temel, demir ve beton atılması çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı ve kaliteli bir ortamda eğitim görmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, bu çalışmaların yanı sıra çevre düzenlemesi ve İnönülü şehidin adının verileceği çeşme yapımının devam ettiğini belirtti. Başkan Hamamcı, okullar açılmadan çalışmaları tamamlamayı planladıklarını ifade etti.