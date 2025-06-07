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Yıkılma tehlikesi olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilecek

Ajans Haberleri
  • 07.06.2025 21:47
  • Giriş: 07.06.2025 21:47
  • Güncelleme: 07.06.2025 21:47
Kaynak: İHA
Yıkılma tehlikesi olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilecek

Bartın şehir merkezinde yıkılma tehlikesi bulunan ağaç kesilerek, tehlike ortadan kaldırıldı.
Bartın Cumhuriyrt Ortaokulu yakınlarında bir evin önünde bulunan ve sallan bir ağaç paniğe neden oldu. Çevresindeki park halinde bulunan araçlar, kaldırılırken vatandaşlar ekiplerden yardım istedi. °Cumhuriyet Ortaokulu civarında yaşanan olayda yoldan geçen vatandaşlar, yıkılmak üzere olan ağacı fak etti. Binaların yakınında bulunan ağacın yıkılması sonrası çevreye zarar gelmesinden korkan vatandaşlar, 112 Acil çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yıkılma tehlikesi altında olan ağacı keseceği belirtildi.

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