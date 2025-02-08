'Yıkılsın' dedikleri okula öğrenci aldılar: Deprem olunca mı önlem alacaksınız!

6 Şubat depremlerinin etkisi 11 kentte sürerken uzmanların olası Marmara depremine karşı uyarıları devam ediyor. Yıkılma tehlikesi bulunan özellikle kamu kurumlarına ait binaların ise güçlendirme ve onarım çalışmaları eksik. Özellikle Megakent’teki okullar risk altında. Bu riskli binalardan biri de Ataşehir’de bulunan Sakarya İlkokulu.

Sakarya İlkokulu hakkında 28 Kasım 2024’te depreme dayanıklılık testinin ardından yıkım kararı çıktı. Ardından bina boşaltıldı. Aynı tarihte İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı göndererek güçlendirme ve müteahhitlik çalışmalarının yapılması ve boşaltılma planı üzerine bir yazı gönderdi. Yazıda, Sakarya İlkokulu’nu da kapsayan okullarla ilgili özetle, “Aralık 2024 ayında müteahhitlik ihalesi ilanı yayınlanması, Ocak 2025 ayı içinde müteahhit firmaların belirlenmesi planlanmaktadır. İlgili okullarda güçlendirme ve onarım inşaat işlemlerine başlanabilmesi için okulların müteahhit firmalara boşaltılarak teslim edilmesi gerektiğinden okulların boşaltılma durumlarına ilişkin alınacak nihai kararın 9 Aralık 2024 tarihine kadar birimimize bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

OKUL BİNASI DAYANIKSIZ

Ardından ihale süreci gerçekleşti ve binanın boşaltılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. 9 Aralık 2024’te İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik Makamına gönderilen yazıda depremsellik analizi sonucuna göre binanın güçlendirilmesine karar verildiği kaydedilerek “20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla boşaltılması müdürlüğümüzce uygun görülmüştür” denildi. İl Milli Eğitim’in gönderdiği yazıdan 3 gün sonra ise Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtım yerlerine iletilen yazıda da fizibilite çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Yazıda “Sakarya İlkokulu B Blokun 2024 Aralık ayında müteahhitlik ihalesi ilanı yayınlanacağı, 2025 Ocak ayı içerisinde müteahhit firmaların belirleneceği bildirildiğinden, ilgili okulun güçlendirme ve onarım inşaat işlemlerine başlanabilmesi için 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla boşaltılarak müteahhit firmaya teslime hazır hale getirilmesi” gerektiği vurgulandı. Yapılan bilgilendirmenin ardından okuldaki eşyalar, birinci dönemin son günü boşaltıldı. Ardından Sakarya İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerin 2. dönemde başka okulda eğitim göreceği bilgisi verildi. Ancak 2. dönemin başlamasıyla depreme dayanıksız olan okulun binasında eğitim ve öğretimin devam edeceği bildirildi.

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FELAKATE SÜRÜKLENİYOR

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Erdal Fırıncıoğulları, Valilik oluruyla verilen kararın hiçe sayılarak riskli binada eğitimin devam etmesine tepki gösterdi. Öğretmenlere ve velilere konuya ilişkin kapsamlı bir bilgi verilmemesine tepki gösteren Fırıncıoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“İdareciler bir deprem bölgesi olan İstanbul’da olabilecek facianın karşısında ne kadar kayıtsız kaldıklarını ve önemsemediklerini gösteren bir tutum sergiliyor. Rapor sonucunda depreme dayanıksız binanın tespitiyle boşaltılacağı süre arasında hiçbir planlamanın yapılmamış olması konunun ne kadar ciddiye alınmadığını gösteriyor. Öğrenciler ve öğretmenler o binada kaygılılar. Ne tatil boyunca ne başka bir dönemde, milli eğitim ve valilik riskli okul binalarını eğitim ve öğretime hazırlamıyor. Halk sağlığı ve güvenliği onlar için önemli değil. Öğrenciler başka bir okula taşınması gerekirse ve 2 kilometrelik alanın dışında bir okul tespit edilirse milli eğitim oraya ücretsiz servis koymalıdır. Bundan imtina ettikleri için öğrencileri böyle bir tehlikeye attıklarını düşünüyoruz. Biz bu okulun boşaltılmasını ve depreme dayanıklı bir okulda eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesini istiyoruz. Buna benzer binalarda hem yangına hem de depreme karşı denetimlerin yapılarak uygun hale getirilmesini, velilerin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesini talep ediyoruz.” 6 Şubat depreminden çıkarılan bir ders olmadığını bir kez da görmüş olduk.

Öte yandan Sakarya İlkokulu’na, şube müdürlerinin giderek inceleme yaptığı da bildirildi. Okulun yakınındaki binada sınıf yapıp ikili öğretim yapılması planlandığı da ileri sürüldü.