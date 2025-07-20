Yıkım kararına karşı müze nöbeti

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Antalya Arkeoloji Müzesi için yurttaşların protesto eylemleri devam ediyor.

Turizm sezonunda kapısına kilit vurulan ödüllü müzenin kapısına gelen turistler de yaşananlara tepki gösteriyor.

Müze Çalışma Grubu tarafından sürdürülen eylemlerle yurttaşlar her akşam müzenin önünde nöbet tutuyor. Çalışma grubunun müzenin önüne bıraktığı anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan ziyaretçiler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamayla 16 Temmuz’da ziyaretçilere kapatılan müzenin önünde protesto eylemleri sürerken karardan haberi olmayan turistler de olaya ilişkin bilgileri müze savunucularından alıyor.

Yurttaşlar ‘Antalya halkı müzesine sahip çıkmalı’ pankartları asarak gerçekleştirdikleri müze nöbetine katılma çağrısı yaptı. Eyleme katılan Prof. Dr. Memduh Sami Taner, ‘‘Biz gençler için buradayız. Biz bu müzeyi adeta ezberledik. Çocuklarımı heykellerin arasında koşarken hatırlıyorum. Ama buradaki çocuklar bu imkânlardan yararlanamadı’’ dedi.