Yıkım politikalarını birlikte durduracağız

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek ve Adalet" kampanyası kapsamında Hatay’ın Samandağ ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen buluşmaya, çok sayıda çiftçi katıldı. Hatimoğulları, ekonomik krizle insanların artık nefes alamayacakları duruma geldiklerini belirtti.

Buluşmanın amacının iktidarın ekonomi politikalarına karşı güçlü bir tavır ortaya koyabilmek olduğunu söyleyen Hatimoğulları, tüm sektörlerde faaliyet gösteren kesimleri buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu dile getiren Hatimoğulları, "AKP iktidara gelmeden önce Türkiye, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Tarım ürünlerinde ihracat yapabilen ilk dokuz ülkenin içindeydi. Ama şimdi uyguladıkları yanlış tarım politikalarıyla -hatta yanlış demeyelim- bilerek tarımı ülkede bitirmek için ve bizi ithalata bağımlı bir hale getirmek için uyguladıkları politikalarla şu an halimiz ortadadır. AKP’nin parolası yoksulluğu halkın sırtına yıkmaktır" ifadelerini kullandı.