Yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarı çatladı

Haber Merkezi

İstanbul Sultangazi’de 4 katlı binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan iki binada hasar oluştu. Olay, dün öğle saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yıkımı sırasında, iş makinesi bitişikteki bir binanın birinci katının duvarını yıktı.

Diğer binada ise çatlaklar oluştu. Hasar gören binalarda oturanların itirazları üzerine yıkıma bir süre ara verildi. Yıkımı yapan firma, iş makinesinin yıktığı duvarda önlem aldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yıkımı durdururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.