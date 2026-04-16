Yıkıma birlikte direnelim

HABER MERKEZİ

Ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Artvin ve ilçeleri de çevre tahribatının en yoğun yaşandığı yerler arasında. Yıllardır süren çevre mücadelesi önemli kazanımlar elde etmiş olsa da sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil. Şavşat Dernekleri Federasyonu, bölgedeki doğa talanına dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da yaşayan Şavşatlıları bir araya getirdi.

Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Gecede Anadolu Ateşi sahne alırken Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı türküleriyle katılımcılara seslendi. Federasyon Başkanı Mustafa Altun yaptığı açılış konuşmasında etkinliğin amacının Şavşat’taki çevre sorunlarını kamuoyuna taşımak ve toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu belirtti. Yaşanan sorunların aynı zamanda Türkiye’nin sorunu olduğunu vurgulayan Altun, hep birlikte mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi.

HES projelerinin yarattığı tahribata dikkat çeken Altun, derelerin betonlaştırılmasıyla su kaynaklarının yok edildiğini vurguladı. Şavşat’ta yıllardır gündemde olan ve halkın tepki gösterdiği HES projelerinin mahkeme kararlarıyla iptal edilmesine rağmen işletilmeye devam edildiğine de dikkat çekildi.

Maden arama faaliyetlerinin toprağı ve suyu kirlettiğini hatırlatan Altun, Şavşat’ın yarısının maden sahası olarak ilan edildiğini, başta Meydancık ve Meşeli’deki çalışmaların çevreye ciddi tehditler oluşturduğunu kaydetti.

Şavşat ormanlarının kritik bir eşikte olduğunu belirten Altun, orman kıyımının en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Altun, “Doğaya ait ne varsa sermayeye devrediliyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Şavşat Dernekleri Federasyonu ve Şavşat Kültür Evi ile birlikte 7-8-9 Ağustos tarihlerinde Şavşat’ta düzenlenecek olan kültür sanat festivaline çağrı yaptı. Etkinliğe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, EMEP Milletvekili İskender Bayhan ve Artvin’deki çevre mücadelelerinde ön saflarda olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu da katılarak çevre mücadelesine destek verdi.