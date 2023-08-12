Yıkımı devam eden ağır hasarlı apartman ortadan ikiye ayrıldı
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, çalışmaların sürdürüldüğü 8 katlı Öz Teknik Sitesinin C bloku ortadan ikiye ayrıldı.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da binlerce bina hasar gördü.
Çalışmalar, ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla sürüyor. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde depremde ağır hasar gören Öz Teknik Sitesinin yıkım çalışmaları iki hafta önce başlamıştı.
Yıkımı devam eden sitenin C bloku çalışma esnasında ortadan ikiye ayrıldı.