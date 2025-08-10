Yıkımı engelleyebiliriz

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan yıkım kararına tepkiler sürüyor. 16 Temmuz’dan beri kapısına kilit vurulan müze önünde Müze Çalışma Grubu adı altında bir araya gelen savunucuların nöbeti ve eylemleri devam ediyor.

Grup, önceki akşam müze binası önünde gerçekleştirdiği forumda Antalya Müzesi’nin kültürel varlık olarak tescil edilip korunması hakkında bakanlığa çağrı yaptı.

Forumda söz alan Erol Malçok müzenin çevresinin metal plakalarla içerisi görünmeyecek şekilde kapatıldığına ve gizlilik içinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Malçok, “Büyük bir gizlilik ve karartma halinde müze içerisinde her türlü faaliyet devam ediyor. Kapıyı bile metal paravanla kapattılar. Halktan bu ne korku? Bu ne acele?” dedi. Grup, Antalya'nın çeşitli yerlerine astıkları 'Antalya Müzesi Yıkılıyor Engelleyebiliriz' yazılı afişlerle yıkım kararını protesto etti. Müze Çalışma Grubu, müze binasının yıkım kararı geri çekilene kadar her gün yaptıkları nöbet ve eylemlere devam edeceklerini belirtti.