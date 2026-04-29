Yıkımın faturası projeyi çizene kesildi: ‘Bilimsel görüşler dikkate alınmadı’

6 Şubat depremlerinin ardından açılan davalarda, tartışmalı bilirkişi raporları, sorumluluğun sınırlandırılması ve yargılama süreçlerinin kapsamı tartışmalara neden oluyor. Hatay’da 76 kişinin yaşamını yitirdiği Tartıcı Apartmanı dosyasında Yargıtay incelemesi sürerken mühendis Cihat Mazmanoğlu’nun ailesi yargılama sürecinin eksik ve yüzeysel yürütüldüğünü savunarak adil yargılama çağrısı yaptı.

Tartıcı Apartmanı dosyasında, bilirkişi raporları ve kamu görevlileri hakkında işlem yapılmaması nedeniyle davada yalnızca müteahhit Mehmet Tartıcı ve binanın 1986’daki statik hesaplarını yapan mühendis Cihat Mazmanoğlu sanık olarak yargılandı. Mazmanoğlu ve Tartıcı, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 17 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi, kararı kısa bir gerekçeyle onadı ve dosya Yargıtay’a taşındı.

ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Hatay İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) önceki dönem başkanlarından olan Mazmanoğlu’nun 2011’de BirGün’e verdiği ve Hatay’da olası bir depremde on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini söylediği açıklama da iddianamede aleyhine delil olarak kullanıldı. Savcılık, bu ifadeyi “sonuçları öngörebildiği” gerekçesiyle suçlama dayanağı yaptı. Tartıcı Apartmanı’nın statik projesi, 1975 deprem yönetmeliğine göre hazırlandı. 1987’de Mazmanoğlu yurtdışındayken bina için tadilat ruhsatı alındı ve birçok değişiklik yapıldı ama tekrar statik proje çizilmedi. Dosyaya giren bilimsel görüşlerde, binada 1987’den itibaren yapılan tadilatlarla statik hesapların geçerliliğini yitirdiği, yük artışlarının yeniden hesaplanmadığı açıkça belirtildi. ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinden akademisyenler ile ceza hukuku alanında önde gelen isimlerin hazırladığı görüşler mahkeme tarafından dikkate alınmadı.

YETERİNCE ARAŞTIRILMADI

Tutuklu mühendis Cihat Mazmanoğlu’nun projeyi dönemin yönetmeliğine uygun hazırladığını ve somut teknik raporlar olduğunu belirten kızı Simay Mazmanoğlu, binada sonradan yapılan müdahaleler, kesildiği iddia edilen kolonlar ve eklenen yüzlerce tonluk ek yükün yeterince araştırılmadığını ifade etti. Apartman sakinlerinin mahkemede, zemin kattaki kolonların kesildiğini ifade ettiğini aktaran Mazmanoğlu, bu iddiaların yeterince araştırılmadığını dile getirdi. Dosyaya sunulan görüntülerde projede yer alması gereken bazı kirişlerin ya hiç yapılmadığını ya da sonradan kaldırıldığını belirten Simay Mazmanoğlu, binaya güneş enerjisi sistemi ve su depoları eklendiğini ve bunun yaklaşık 350 tonluk ek yük oluşturduğunu vurguladı. Simay Mazmanoğlu, kolon kesen market sahipleri ve denetlemeyle sorumlu kamu görevlilerinin yargılanmadığına da dikkati çekti. 66 yaşındaki babası Cihat Mazmanoğlu’nun hâlâ tutuklu olduğunu vurgulayan Mazmanoğlu, dosyanın adil bir şekilde incelmesini talep ederek şunları söyledi: “Savcı, babamın ifadesini alırken babamın BirGün’de de çıkan ‘Olası bir depremde 30-40 bin kişi ölebilir bir an önce bu konuyla ilgili önlem alınması gerekiyor. Biz İMO olarak gereken tüm desteği vermeye hazırız’ açıklamalarını delil gibi göstererek tutuklama talep etti. Mahkeme kolon kesme iddialarını araştırmadan çok hızlı karar verdi. Marketi hem biz hem müteahhit hem de müştekiler duruşmada söylediği halde dosyada hiç söz konusu bile olmadı. Bu dava Antakya’da en hızlı ve en az duruşmayla biten dava. İstinaf çok hızlı onadı, bu kadar detaylı bir dosya nasıl bu kadar hızlı incelendi? Aynı şekilde Yargıtay çok hızlı tebliğname verdi. Bu kadar kalabalık bir dosya iki cümleyle nasıl özetlenebilir? Babam yıllarca Hatay İMO’da başkınlak ve merkezde yöneticilik yaptı. Hem yönetici hem de mühendis kimliğiyle deprem için uyarılarda bulundu. Odada yöneticilik yaptığı dönemlerde bütün odağı bu konudaydı. Şu an ona bu yaşatılanlar çok büyük adaletsizlik.”

MADO’YU AKLAYAN BİLİRKİŞİ HEYETİ

Apartmanın zemin katında bulunan Merkez Market’te kolonların kesildiği ve binada usulsüz tadilat yapıldığına dair tanık beyanları, fotoğraflar ve teknik analizler Pamukkale Üniversitesi bilirkişi heyetinin raporuyla yok sayıldı. Bu raporu hazırlayan bilirkişi heyetinin daha önce Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Apartmanı davasında MADO’nun sahiplerini kusursuz bulan heyetteki isimlerden oluştuğu ortaya çıktı.