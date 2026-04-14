Yıkımın içinden geçen resimler "Karşılaşmalar" Bakırköy Sanat'ta

İBB Kültür ve İBB Miras’ın İstanbullu sanatseverlerle buluşturduğu “Karşılaşmalar” sergisi, 28 Haziran’a dek pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Bakırköy Sanat’ta ücretsiz ziyarete açık



Sanatçı Gülgün Başarır’ın farklı zaman ve mekân deneyimlerinden yola çıkarak ürettiği resimleri bir araya getiren “Karşılaşmalar” başlıklı kişisel sergisi Bakırköy Sanat’ta açıldı. Mekân, yıkım ve süreklilik kavramları etrafında şekillenen sergi, izleyiciyi kendi konumunu sorgulamaya davet ediyor.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın İstanbullu sanatseverlerle buluşturduğu “Karşılaşmalar” sergisi, 28 Haziran’a dek pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Bakırköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

MEKAN, ZAMAN VE KIRILMA

“Karşılaşmalar”, Gülgün Başarır’ın mekân, zaman ve kırılma kavramları etrafında şekillenen resimlerinden oluşuyor. Sergide yer alan çalışmalar, belirli bir olayı ya da coğrafyayı doğrudan temsil etmek yerine, izleyiciye açık ve çok katmanlı bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.

“Karşılaşmalar” başlığı, bir eserin bağımsız bir deneyim alanı olarak ele alınmasına işaret ederken bu yaklaşım, izleyicinin her resimle ayrı bir ilişki kurmasına olanak tanıyor. Parçalanmış mekânlar, çökmüş hacimler ve yerinden edilmiş yapılar gibi görsel unsurlar, eserlerde sabit bir yer ve zaman algısı oluşturmak yerine, farklı durumların kesişimini yansıtıyor.