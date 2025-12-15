Yıkımına zeminden başlanan 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da iş makinesiyle zeminden başlanan 4 katlı binanın son katı, kolon ve duvarların üzerinde ayakta kalınca iki apartman arasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Son kat da iş makinesinin darbesiyle yerle bir olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10'uncu Yavuz Sokak'ta 4 katlı eski bina için yıkım kararı alındı. İş makinesi ile yıkım için harekete geçen operatör, binayı zeminden yıkmaya başladı. Binanın ilk 3 katı yıkılırken, son kat ise duvar ve kolonlar üzerinde ayakta kaldı. İş makinesinin darbesiyle son kat da yerle bir olurken, sokak toz bulutuyla kaplandı. Yıkım anları kameraya yansıdı. Çevredekiler ilk kez böyle bir yıkım gördüklerini ve şaşırdıklarını belirtti. (DHA)

FOTOĞRAFLI