Yıkmasınlar diye tabelalı önlem

Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve zarar gören binalarla ilgili yurttaşların hak mücadelesi sürüyor.

Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’ndeki yurttaşlar rezerv alana karşı direniyor. Son olarak evlerine tebligat asılarak 15 gün içinde evden çıkmaları istenen yurttaşlar olayı yargıya taşıdı. Hatay 3. İdare Mahkemesi’ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açan yurttaşlar, evlerinden çıkmak istemediklerini ve sürecin durdurulmasını talep etti.

Ayrıca yurttaşlar, Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na da yaşananları aktararak dilekçe verdi. Dilekçede “15 Nisan’da taşınmazımı 15 gün içinde tahliye etmem, aksi takdirde yıkım ve tahliye işlemlerinin yapılacağına ilişkin kararınıza karşı ekte sunduğum dava bilgi formundan anlaşılacağı üzere yargı yoluna başvurdum. Bu işleminizi yeniden gözden geçirmenizi ve yargı süreci boyunca işlemleri durdurmanızı talep ederim” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan başvuruların ardından sondaj örneği almak üzere yurttaşların evlerine ekipler gitti. Dava açtıklarını ve çalışmaların yapılmaması için direndiklerini anlatan yurttaşlar yaşadıklarını şöyle aktardı: “Zeminden örnek almaya geldiler sondaj makineleriyle. Hemen evden çıkıp durdurduk. Karot örneği alınıp alınmadığı soruldu biz karot örneği vermedik ama belgelerde alınmış gözüküyor. Direkt yıkmaya gelme ihtimalleri var. Ayın 30’u evi boşaltmak için son günümüz. Dilekçeler verdik, yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz. 19 Eylül’de ilk davamızı açmıştık, şimdi ikinci davamızı açtık. Nereye gideceğiz korkusu yaşıyoruz. Dava sürecimiz devam ederken keşke bizimle konuşsalar... Devlet gelip gerekçeleriyle anlatmalıydı. Zoraki bir süreç yürütülüyor. Canım tehlikedeyken gelmeyenler evimizi almak için hızla geliyor. Şimdi kapımıza mahkeme örneğini tabela şeklinde asıyoruz. Gelip kâğıdı yırtıp atmasınlar, yıkmasınlar diye. Evimizi yıkmasınlar.”