Yıl gelmeden zamlar geldi: Pasaport, ehliyet ve telefon kayıt ücreti zamlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 oranında artırılacak.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre ehliyet, pasaport ve yurtdışına çıkış harcı ile yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücreti artırıldı.

EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.240 TL'ye yükselecek.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ HARCI

Bununla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Pasaport harçları ise şöyle oldu:

6 aya kadar: 2.806 TL (2025 yılı ücreti 2.359 TL'ydi)

1 yıl: 4.101 TL (2025 yılı ücreti 3.448 TL'ydi)

2 yıl: 6698 TL (2025 yılı ücreti 5.631 TL'ydi)

3 yıl: 9.516 TL (2025 yılı ücreti 8.000 TL'ydi)

3 yıldan fazla: 13.410 TL (2025 yılı ücreti 11.274 TL'ydi)

IMEI KAYIT ÜCRETİ DE ARTIRILDI

Yurtdışından akıllı telefon satın alan vatandaşların cihazlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için ödemesi gereken IMEI kayıt bedeli 2026 yılı için 45 bin 614 TL’den 54 bin 258 TL’ye yükseldi.