Yıl sonuna kadar 13 şehir dahil ediliyor: 'Türkiye Kart' hangi illerde kullanıma sunulacak?

Şu ana dek 5 ilde uygulamaya konan Türkiye Kart hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı sonuna dek 13 ilde daha Türkiye Kart'ı işleme almak istediklerini dile getirdi.

Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak" dedi.

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE KULLANILACAK?

Türkiye Kart Projesi'ni 81 ile yayma noktasında belediyeler ile iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye Kartı'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma açtıklarını söyledi.

2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart projesini dahil etmek istedikleri illeri şu ifadelerle sıraladı:

"Yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, "Hizmete aldığımız 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti. Türkiye Kart ile toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi" dedi.

TÜRKİYE KART KAÇ PARAYA SATILACAK?

Yurttaşların Türkiye Kart'ı PTT iş yerlerinden satın alabileceğini ifade eden Uraloğlu, Şemasız Türkiye Kart'ın 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar'ın ise 60 TL'den satışa sunulduğunu söyledi.

Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek imtiyazlı kartlara ilişkin de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.