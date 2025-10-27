‘Yılan kartalı’ yılan avlarken görüntülendi

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)- BURSA’da Karacabey Longoz Ormanı’nda avlanan ‘yılan kartalı’, fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Divlecen’in objektifine yansıdı. Divlecen, yılan kartalının, longozdaki su yılanını yakaladığı anları saniye saniye kaydetti.

Başta yılan olmak üzere sürüngen avlayarak beslenmesiyle bilinen yılan kartalı, Karacabey Longozu’nda görüntülendi. Kanat açıklığı 2 metreye kadar ulaşabilen, özellikle ilkbahar ve sonbahar göçünde Anadolu'da sıklıkla görülen yırtıcı göçmen kuşlar arasında yer alan yılan kartalı, fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Divlecen’in objektifine yansıdı. Divlecen, yılan kartalının, su yılanını avladığı anları, sosyal medya hesabından, “Bu anlara tanık olmanın verdiği heyecanı bir ömür boyu hatırlayacağım” sözleriyle paylaştı.

Görüntülerde, yılan kartalı tarafından yakalanan su yılanının kaçmaya çalıştığı, kartalın ise pençeleriyle avını etkisiz hale getirdiği görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI