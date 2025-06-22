Yılan tarafından ısırılan adam hastaneye kaldırıldı

Denizli’de çiftçilik yapan adam evine gittiğinde ayak parmağından yılan sokarak acılar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Olay, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan Türker Kesentürk evine geldiğinde yılan soktu. Ayak parmağından yılan sokan Türker Kesentürk acı içinde yere yığıldı. Olay anında yere yığılan Türker Kesentürk’in ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Tedavisi devam eden Kesentürk’ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Yılanın ise yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve alaca renkli olduğu tespit edildi.