Yılanın ısırdığı kişi, askeri helikopterle alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü

Batman’ın Sason ilçesinde, pancar toplamak için mezraya gittiği sırada yılanın ısırdığı B.T., askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Akçalı köyü Budaklı Mezrası, Rabeni mevkisinde meydana geldi. İlçeye bağlı Aşağı Mahalle'de oturan B.T.’yi, pancar toplamak için Mereto Dağı’na gitmek istediği sırada yılan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine, engebeli araziden B.T.’nin alınması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na ait askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından B.T.'yi İl Jandarma Komutanlığı’na getirdi. B.T., burada hazır bekleyen ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.