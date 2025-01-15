Yılbaşı ağacı süsleyen öğrencilere soruşturma

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’nde öğrenciler, 11 Aralık 2024 tarihinde yılbaşı ağacı süsleme eylemleri için bir araya geldi.

Öğrenciler Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan sembolik çam ağacını süslemek istedi ancak bir grup tekbir çekerek ağacın önünü kapattı. Grubun uzaklaştırılmasının ardından ağacı süsleyen öğrenciler, "Bu sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda değerlerimize ve özgürlüklerimize sahip çıkmanın, el ele vererek zorlukların üstesinden gelmenin bir göstergesidir" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz sene de öğrenciler okul yönetimi ve islamcı grupların hedefi haline gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından yılbaşı ağacı süsleyen öğrenciler hakkında okul yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrencilere gönderilen yazıda, "1-12 Aralık 2024 tarihinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde Yıldızlı Ağaç süslemesi sonucunda ortaya çıkan olaylarla ilgili YTÜ Rektörlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

REKTÖRÜ TAHRİK ETMİŞLER!

Söz konusu soruşturma yazısında öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi'nin rektörü Eyüp Debik hakkında attıkları sloganlar da 'tahrik' sayıldı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"11 Aralık 2024 Tarihinde YTÜ Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün güvenlik raporunda yer alan üniversitemizde en yoğun araç ve yaya sirkülasyonunun yaşandığı söz konusu bölgede bu ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uygun olamadığı, yoğun trafik nedeniyle öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşeceğini öngörerek trafik akışı olmayan, daha sakin ve güvenli bir alanda bulunan çam ağacının süslenmesine müsaade etmek suretiyle kendilerine imkân tanıyan üniversitemiz yönetiminin kararını dikkate almayan söz konusu grup 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet ederek kendi belirledikleri alanda toplanmış ve üniversitemiz yönetimi aleyhine 'Eyüp pabucu yarım, çık dışarı oynayalım', 'Eyüp baksana kaç kişiyiz saysana' şeklinde kamu görevlisini tahkir edici sloganlar atarak kamu düzenini bozmaya teşebbüs ettikleri görülmüştür. İddialara ilişkin görüşlerinizi yazılı olarak 30.01.2025 tarihine kadar YTÜ, genel sekreterliğine teslim etmeniz gereklidir. Görüşlerinizi özürsüz olarak teslim etmediğiniz veya özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde görüş bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz."