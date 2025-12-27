Yılbaşı ağaçları yine gericilerin hedefinde

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılının son cuma namazı öncesinde yayımladığı hutbede bu kez de yılbaşı kutlamalarını hedef tahtasına koydu. “Kimliğimiz geleceğimizdir” başlığıyla yayımlanan hutbede, yaklaşan yılbaşı dönemi “değerlerle bağdaşmayan eğlenceler” üzerinden ele alındı. Hutbede, yeni miladi yıla girilen günlerin “hayatın zayi edildiği zamanlar olmaması gerektiği” savunulurken, yılbaşı sürecinde evlerin, işyerlerinin ve sokakların süslenmesi dahi eleştiri konusu yapıldı. Metinde, bu süslemelerin “inanç ve kültürde yeri olmayan semboller” olduğu öne sürüldü.

OKULLARDA YILBAŞI YASAĞI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinlikleri yasakladı. Töb-Sen MYK Üyesi Serkan Bebek, İznik’te Haçlı Seferleri yıldönümünde ayinlere izin verildiğini hatırlatarak, “Bu yaklaşım eğitimde çok kültürlülüğü yok sayıyor” dedi. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre yılbaşına günler kalırken Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerinin yer aldığı WhatsApp gruplarına gönderilen mesajlarda, okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yapılmaması istendi.

GERİCİLER “YILDIZLI AĞAÇ”A KEZZAP DÖKTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) kampüsünde yılbaşına yakın bir zaman diliminde süslenen "Yıldızlı Ağaç", iddiaya göre kezzap dökerek kurutuldu. Geçen yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde "Yıldızlı Ağaç"ın süsleri gece yarısı güvenlik tarafından sökülmüş, süsler öğrenciler tarafından yeniden asılmıştı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ İŞİD’Lİ YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in, yılbaşında saldırı hazırlığında olduğu belirtilen IŞİD'li bir kişiyi Malatya'da yakaladığını duyurdu. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda, yılbaşında saldırı hazırlığında olduğu belirtilen IŞİD üyesi İbrahim Burtakuçin'in Malatya'da yakaladığı açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in "Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı” tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İŞİD'in "Noel ve yılbaşı etkinliklerini hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler kapsamında" geçen gün 115 kişinin yakalandığını duyurdu.