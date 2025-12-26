Yılbaşı için evde hazırlanabilecek kokteyller

1) Nar Spritz

Nar, hem rengi hem de tadıyla yılbaşı masalarının klasiklerinden. Spritz formu ise ferah ve hafif.

Malzemeler:

1 çay bardağı taze nar suyu

1 çay bardağı prosecco ya da köpüklü şarap (alkolsüz de olabilir)

Soda

Nar taneleri ve portakal kabuğu

Buz

Nasıl yapılır?

Geniş bir bardağa bol buz koyun. Önce nar suyunu, ardından prosecco’yu ekleyin. Sodayla tamamlayın. Portakal kabuğunu bardağın kenarında sıkarak aromayı bırakmasını sağlayın, nar taneleriyle süsleyin.

2) Kış Mojitosu (Portakallı)

Klasik mojitoyu kışa uyarlayan bir versiyon. Lime yerine portakal, ferahlığı koruyor.

Malzemeler:

6–7 yaprak taze nane

Yarım portakal

1 tatlı kaşığı esmer şeker

40 ml beyaz rom

Soda

Buz

Nasıl yapılır?

Bardağın dibinde nane, portakal dilimleri ve şekeri hafifçe ezin. Ama naneleri parçalamamaya dikkat edin. Romu ekleyin, buzla doldurun ve sodayla tamamlayın.

3) Elmalı Tarçınlı Mule

Elma ve tarçın, kış geceleri için en güvenli ikili.

Malzemeler:

1 çay bardağı doğal elma suyu

40 ml votka

Zencefilli gazoz

Tarçın çubuğu

Buz

Nasıl yapılır?

Bardağa buz koyun, votka ve elma suyunu ekleyin. Zencefilli gazozla tamamlayın. Tarçın çubuğunu karıştırıcı olarak kullanabilirsiniz.

4) Kan Portakallı Gin & Tonic

Klasik ama sofrada “özenilmiş” hissi veren bir kokteyl.

Malzemeler:

40 ml gin

Tonik

Kan portakalı dilimleri

Biberiye

Buz

Nasıl yapılır?

Gin’i buzla dolu bardağa ekleyin. Tonikle tamamlayın. Kan portakalı dilimleri ve bir dal biberiyeyle servis edin.

5) Kızılcık Sour

Ekşi–tatlı dengesi sevenler için.

Malzemeler:

40 ml viski

1 çay bardağı kızılcık suyu

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal ya da şeker şurubu

Buz

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri shaker’da ya da kapaklı bir kavanozda iyice çalkalayın. Süzerek bardağa alın.

6) Mandalinalı Spritz

Türkiye’de kolay bulunan, sade ama keyifli bir seçenek.

Malzemeler:

1 çay bardağı taze mandalina suyu

1 çay bardağı köpüklü şarap

Soda

Buz

Nasıl yapılır?

Bardağa buz koyun, mandalina suyunu ve köpüklü şarabı ekleyin. Sodayla açın.

7) Çikolatalı Espresso Martini

Tatlı niyetine bile içilebilir.

Malzemeler:

40 ml votka

1 shot soğutulmuş espresso

20 ml kahve likörü

Kakao ya da rendelenmiş çikolata

Buz

Nasıl yapılır?

Tüm sıvıları buzla birlikte çalkalayın. Soğuk bardağa süzün, üzerine kakao serpin.

8) Zencefilli Nar Punch (Kalabalıklar için)

Tek tek kokteyl yapmak istemeyenler için ideal.

Malzemeler:

2 su bardağı nar suyu

1 su bardağı zencefil gazozu

Yarım limonun suyu

Soda

Buz

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri sürahide karıştırın. Servisten hemen önce soda ekleyin.

9) Alkolsüz: Elma-Zencefil Fizz

Alkol istemeyen ama “sade meyve suyu” da içmek istemeyenler için.

Malzemeler:

Elma suyu

Zencefil gazozu

Limon kabuğu

Buz

Nasıl yapılır?

Eşit oranda elma suyu ve zencefil gazozunu buzla karıştırın. Limon kabuğuyla aromalandırın.

10) Alkolsüz: Tarçınlı Portakal Punch

Soğuk servis edilen ama kış hissi veren bir punch.

Malzemeler:

Portakal suyu

1 çubuk tarçın

2–3 adet karanfil

Soda

Buz

Nasıl yapılır?

Tarçın ve karanfili portakal suyunda 15–20 dakika bekletin. Baharatları çıkarın, sodayla açın ve buzla servis edin.

KÜÇÜK AMA İŞE YARAYAN NOT

Büyük buz küpleri içeceği sulandırmaz.

Nar taneleri, portakal kabuğu, biberiye sunumu kurtarır.

Punch’ları önceden hazırlamak yılbaşı gecesinde işleri çok rahatlatır.