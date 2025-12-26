Yılbaşı için evde hazırlanabilecek kokteyller
Yılbaşı gecesini evde geçirenler için mutfakta büyük hazırlıklara gerek yok. Birkaç temel malzeme ve biraz zamanla, yılbaşı sofralarına yakışacak kokteyller hazırlamak mümkün. İşte alkollü–alkolsüz seçenekleriyle, evde denenebilecek 10 kokteyl.
1) Nar Spritz
Nar, hem rengi hem de tadıyla yılbaşı masalarının klasiklerinden. Spritz formu ise ferah ve hafif.
Malzemeler:
1 çay bardağı taze nar suyu
1 çay bardağı prosecco ya da köpüklü şarap (alkolsüz de olabilir)
Soda
Nar taneleri ve portakal kabuğu
Buz
Nasıl yapılır?
Geniş bir bardağa bol buz koyun. Önce nar suyunu, ardından prosecco’yu ekleyin. Sodayla tamamlayın. Portakal kabuğunu bardağın kenarında sıkarak aromayı bırakmasını sağlayın, nar taneleriyle süsleyin.
2) Kış Mojitosu (Portakallı)
Klasik mojitoyu kışa uyarlayan bir versiyon. Lime yerine portakal, ferahlığı koruyor.
Malzemeler:
6–7 yaprak taze nane
Yarım portakal
1 tatlı kaşığı esmer şeker
40 ml beyaz rom
Soda
Buz
Nasıl yapılır?
Bardağın dibinde nane, portakal dilimleri ve şekeri hafifçe ezin. Ama naneleri parçalamamaya dikkat edin. Romu ekleyin, buzla doldurun ve sodayla tamamlayın.
3) Elmalı Tarçınlı Mule
Elma ve tarçın, kış geceleri için en güvenli ikili.
Malzemeler:
1 çay bardağı doğal elma suyu
40 ml votka
Zencefilli gazoz
Tarçın çubuğu
Buz
Nasıl yapılır?
Bardağa buz koyun, votka ve elma suyunu ekleyin. Zencefilli gazozla tamamlayın. Tarçın çubuğunu karıştırıcı olarak kullanabilirsiniz.
4) Kan Portakallı Gin & Tonic
Klasik ama sofrada “özenilmiş” hissi veren bir kokteyl.
Malzemeler:
40 ml gin
Tonik
Kan portakalı dilimleri
Biberiye
Buz
Nasıl yapılır?
Gin’i buzla dolu bardağa ekleyin. Tonikle tamamlayın. Kan portakalı dilimleri ve bir dal biberiyeyle servis edin.
5) Kızılcık Sour
Ekşi–tatlı dengesi sevenler için.
Malzemeler:
40 ml viski
1 çay bardağı kızılcık suyu
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı bal ya da şeker şurubu
Buz
Nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri shaker’da ya da kapaklı bir kavanozda iyice çalkalayın. Süzerek bardağa alın.
6) Mandalinalı Spritz
Türkiye’de kolay bulunan, sade ama keyifli bir seçenek.
Malzemeler:
1 çay bardağı taze mandalina suyu
1 çay bardağı köpüklü şarap
Soda
Buz
Nasıl yapılır?
Bardağa buz koyun, mandalina suyunu ve köpüklü şarabı ekleyin. Sodayla açın.
7) Çikolatalı Espresso Martini
Tatlı niyetine bile içilebilir.
Malzemeler:
40 ml votka
1 shot soğutulmuş espresso
20 ml kahve likörü
Kakao ya da rendelenmiş çikolata
Buz
Nasıl yapılır?
Tüm sıvıları buzla birlikte çalkalayın. Soğuk bardağa süzün, üzerine kakao serpin.
8) Zencefilli Nar Punch (Kalabalıklar için)
Tek tek kokteyl yapmak istemeyenler için ideal.
Malzemeler:
2 su bardağı nar suyu
1 su bardağı zencefil gazozu
Yarım limonun suyu
Soda
Buz
Nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri sürahide karıştırın. Servisten hemen önce soda ekleyin.
9) Alkolsüz: Elma-Zencefil Fizz
Alkol istemeyen ama “sade meyve suyu” da içmek istemeyenler için.
Malzemeler:
Elma suyu
Zencefil gazozu
Limon kabuğu
Buz
Nasıl yapılır?
Eşit oranda elma suyu ve zencefil gazozunu buzla karıştırın. Limon kabuğuyla aromalandırın.
10) Alkolsüz: Tarçınlı Portakal Punch
Soğuk servis edilen ama kış hissi veren bir punch.
Malzemeler:
Portakal suyu
1 çubuk tarçın
2–3 adet karanfil
Soda
Buz
Nasıl yapılır?
Tarçın ve karanfili portakal suyunda 15–20 dakika bekletin. Baharatları çıkarın, sodayla açın ve buzla servis edin.
KÜÇÜK AMA İŞE YARAYAN NOT
Büyük buz küpleri içeceği sulandırmaz.
Nar taneleri, portakal kabuğu, biberiye sunumu kurtarır.
Punch’ları önceden hazırlamak yılbaşı gecesinde işleri çok rahatlatır.