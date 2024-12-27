Yılbaşına çam dallarında hatırlatma: Kazdağları’nda doğa katlediliyor

Doğa ve yaşam savunucuları, Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki çevre talanına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Kazdağları Ekoloji Platformu, (KEP) madencilik faaliyetleri nedeniyle bölgedeki orman katliamına yönelik bir basın açıklaması düzenledi. Yurttaşların da katıldığı açıklamaya Halilağa Bakır Madeni projesinin sahasından getirilen dallarla yapılmış bir çam ağacı getirildi. 27 Aralık Cuma günü Çanakkale İskele Meydanı’nda gerçekleşen açıklamayı KEP adına Füsun Kayra okudu.

Açıklamada yılbaşı kutlamalarının simgesi olan çam ağacının, Kazdağları’nda madencilik faaliyetleri nedeniyle katledildiğini vurgulayan Kayra, şunları söyledi:

“Gelenekselleşmiş yılbaşı kutlamasının simgesidir çam ağacı süslemesi. Yeni yılın başlangıcındaki bu kültün devamı etkinliklerde, farklı anlamlar yüklenebilir, farklı inançlara göre sahiplenilebilir ama ağaç değişmez, hep çamdır. Çünkü çam ölümsüzlük ile, uzun ömürlülük ile de ilişkilendirilir. Yerin göbeğinden göğe kadar bir ağaçtan bahsedilir yaşam ağacı da denilen, çam bu ağacın da temsilidir. Her daim yeşil kalması bir umuttur yıl sonu karanlığının bitiyor olmasının bir umut olması gibi. Kapitalizm bu umudu da tüketim çılgınlığının bir öznesi haline getirip doğanın döngüsünden uzaklaştırmıştır bizi ne yazık ki.”

ÇAMLAR YOK EDİLİYOR

Kazdağları’ndaki madencilik projelerinin yıkıcı etkilerine dikkat çeken Kayra, “Kazdağları da sık çamlıktır. Bugünlerde Kazdağları'nın çamları endüstriyel kesimler için, maden sahaları açmak için hunharca katlediliyor. Çam artık yaşam için var olmayıp, ölüm için yok ediliyor! İhtiyaçtan fazlası için düz kesimler ile Kazdağları'nın zirvelerine kadar talan ediliyor.” dedi.

Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni projesi için 59 gün içinde yaklaşık 1 milyon ağacın yok edildiğini belirten Kayra, şu ifadeleri kullandı: “Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır görünümlü Altın Madeni projesi için yüzbinlerce çam ağacı kesildi. Yüzbinlerce çam Bayramiç'in Hacıbekirler, Muratlar köylerinin yanıbaşında dönümlerce toprağın üzerinde cansız bir şekilde devrilmiş halde.”

KATLİAMI HATIRLATACAK

Alandaki ağacın, yaşanan doğa talanını unutturmamak için kesilen çam dallarından yapıldığını söyleyen Kayra, “Bu çam ağacı toprağın kalbinden koparılmış o ağaçların dallarından yapıldı. Katledilmiş çamların dallarından yapılmış olan yılbaşı ağacı belki bize umut olmayacak, yeni yıla dair iyi dileklerimizle süslenmeyecek. Ama bize yaşadığımız yüzbinlerce ağacın kaybını hatırlatacak. Bir kişinin rantı için nasıl katledildiğini unutturmayacak. Bu yılbaşı ağacı el birliği ile Kazdağları'na yapılan bu kötülüğü bize hatırlatsın diye Halilağa Bakır Madeni katliam sahasından getirdiğimiz dallarla inşa edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kazdağları Ekoloji Platformu ve diğer çevre örgütleri, doğa katliamına karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.