Yılbaşında beklenen kar ocak sonlarında yağdı

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yeni yılın ilk karı ile güne uyanan vatandaşlar işlerine yetişmeye çalışırken belediye personeli de kar mesaisine başladı.

Sivas’ta gece saatlerinde başlayan yeni yılın ilk kar yağışı sabaha karşı etkisini arttırdı. Kent merkezinin beyaza bürünmesiyle tarihi kent meydanında da kar görsel şölen oluşturdu. Etkili olan kar yağışından dolayı sokak ve caddeler beyaza büründü. Yeni yılın ilk karlı sabahına uyanan vatandaşlar ise iş yerlerine yetişmek için zamanla yarıştı. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışmalara başladı. Kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.











