Yılbaşında bir tabak çerez bile lüks: Fındık içinin fiyatı yüzde 158 arttı

Çerez fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zamların yaklaşan yılbaşı öncesinde yurttaşların yılbaşı keyfini dahi kaçıracak düzeyde olduğunu söyledi.

Gürer, "Millet et alamıyor, süt alamıyor; artık yılbaşında emekli, dar gelirli, asgari ücretli çerez bile alamaz hale geldi. Çerez fiyatlarındaki artış, üreticinin gelirine yansımasa da tüccarın eline geçip rafa geldiğinde fiyatın katlandığı gerçeğidir. Yer fıstığından cevize, bademe kadar ithal ürün getirilip fiyatlar yerli üretimin de üzerinde bir etiketle pazara sunuluyor" dedi.

Evrensel'in haberine göre; kuruyemiş fiyatlarındaki artışın yılbaşı öncesi emekçileri bu ürünlere rafta sadece bakar duruma getirdiğini ifade eden Gürer, fiyatların bazı ürünlerde yıllık yüzde 150’yi aşmasının enflasyonun gerçek boyutunu ortaya koyduğunu söyledi. Gürer, "Yılbaşında dahi emekli çerez bile alınamıyorsa bu durum ekonomik tablonun dar gelirliye etkisinin açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"YILBAŞI SOFRASI HAZIRLANAMIYOR"

Son bir yılda çerez fiyatlarındaki artışı gösteren tabloyu paylaşan Gürer, "Fındık içi yüzde 158 artmış, Antep fıstığı yüzde 78’e dayanmış, leblebi yüzde 55 zamlanmış. Bunlar yılbaşı sofrasında vatandaşın elini titreten fiyatlar. İnsanlar yılbaşını evinde sade bir sofrayla geçirmeye hazırlanıyor. Çocuklara bir avuç fıstık alabilmek bile artık maliyet hesabına dönüştü. Simit almakta zorlanan vatandaş yılbaşının en basit ve sembolik geleneği olan çerez bile lüks ancak bir eli yağda bir eli balda kolay yoldan para kazanan mutlu azınlık yılbaşına keyifli girecek. Derin yoksulluk yaşayan için yılbaşı da bir anlam ifade etmeyecek" diye konuştu.

Gürer, "Ayçekirdeği yüzde 58, ceviz yüzde 75, fındık içi yüzde 158 artmışsa TÜİK ise enflasyonu ile bu veriler örtüşmüyor. Yılbaşında bir tabak çerez almanın bile vatandaşı zorladığı bir döneme erdik. Yılbaşı sofrasına konacak bir tabak çerez bile lüks olmuşsa sıkı para politikası yalnızca emekli, dar gelirli ve sabit gelirlileri sıkmaktadır. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan adil bir ekonomik politikanın zorunluluğu artık kaçınılmazdır" diye konuştu.