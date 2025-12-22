Yılbaşında İstanbul'a Kar Yağacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta Kar Var mı?

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi tek bir soruya yanıt arıyor: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Megakent’te kar beklentisi yeniden gündeme geldi. Uzmanlardan gelen son tahminler, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için İstanbul hava durumu konusunda dikkat çekici sinyaller veriyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’a kar yağışı beklentisi, yılbaşına yaklaşılmasıyla birlikte güçlenmiş durumda. Hafta boyunca şehir genelinde parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi kar ihtimalini artırıyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde kar olasılığının arttığını ve Marmara Bölgesi’nde yılbaşında kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'in İstanbul İçin Kar Tahmini

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’a yağmurun hafta başında etkili olacağı

Sis ve pusun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği

Yılbaşında Türkiye genelinde kar olasılığının arttığı

Marmara Bölgesi’nde yılbaşında kar yağışının görülebileceği

Şen, İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar ihtimalinin bulunduğunu ancak tahminlerin değişebileceğini vurguladı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dair önemli bilgiler paylaştı. Küresel tahmin modellerine göre ayın 28’inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgası, Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkları düşürecek.

Bu sistemle birlikte yağışların önce yağmur, ardından kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle 29 ve 30 Aralık tarihlerinde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

28 Aralık – 2 Ocak Arasında Kar Yağışı Beklentisi

Adil Tek’in değerlendirmesine göre bazı atmosfer modelleri, 28 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da kar yağışı öngörüyor. Bu süreçte:

Kuzeyden gelen soğuk hava etkili olacak

Yağışlar yağmurdan kara dönecek

Kar yağışı yaklaşık 4-5 gün sürebilecek

Özellikle 30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak ve 2 Ocak tarihlerinde kar yağışı ihtimali dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, günler yaklaştıkça tahminlerin daha netleşeceğini vurguluyor.

31 ARALIK VE 1 OCAK'TA İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Mevcut tahminlere göre 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde İstanbul’da kar yağışı ihtimali bulunuyor. Bazı küresel atmosfer modelleri bu günlerde lapa lapa kar yağışı ihtimaline işaret ediyor. Ancak tüm modellerin aynı yönde tahmin vermediği de özellikle belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu olası kar yağışı, kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor. Aksine, genel kış sürecinin sıcaklıklar açısından ortalamaların üzerinde ve daha kurak geçebileceği ifade ediliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Uzmanların son tahminlerine göre yılbaşında İstanbul’da kar yağışı ihtimali yüksek görünüyor. Ancak kesinlik için güncel tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

31 Aralık’ta İstanbul’da kar var mı?

Bazı atmosfer modellerine göre 31 Aralık’ta İstanbul’da kar yağışı görülebilir.

1 Ocak’ta İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?

Tahminlere göre kar yağışı 1 ve 2 Ocak tarihlerine kadar devam edebilir.

İstanbul’da kar kaç gün sürebilir?

Beklenen sistemin yaklaşık 4-5 gün etkili olabileceği belirtiliyor.